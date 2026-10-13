Apple TV 4K con chip A19: in prova un Siri Remote che suona

Il nuovo Apple TV 4K si prepara al debutto con un aggiornamento piuttosto consistente sotto la scocca. Secondo le ultime indiscrezioni, il box multimediale di Cupertino sarà spinto da un chip A19 nella sua versione standard, che prende il posto del processore A15 montato sul modello oggi in commercio, quello arrivato sul mercato nel 2022. E non finisce qui, perché Apple avrebbe messo alla prova anche un Siri Remote rinnovato, con un piccolo altoparlante integrato pensato per ritrovarlo facilmente quando finisce disperso tra i cuscini del divano.

Il passaggio da A15 ad A19 non è un dettaglio da poco. Sulla carta parliamo di quattro generazioni di distanza, un salto che fotografa bene quanto tempo sia passato dall’ultimo rinnovo della gamma. Il modello attuale ha accompagnato gli utenti per quasi quattro anni senza cambiamenti hardware di rilievo, e l’arrivo di un processore molto più recente segna un cambio di passo evidente per la nuova Apple TV. Da notare che si tratterebbe della variante base del chip e non di versioni più spinte, una scelta che comunque porta il dispositivo su un livello decisamente diverso rispetto al predecessore.

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Un telecomando che si fa trovare da solo

Chiunque abbia un televisore in salotto conosce bene la scena. Il telecomando sparisce, si cerca ovunque e alla fine salta fuori incastrato tra un cuscino e il bracciolo. Ed è proprio su questo fastidio quotidiano che Apple avrebbe lavorato, sperimentando un Siri Remote con altoparlante capace di emettere un suono e indicare così la propria posizione. Un’idea semplice, quasi banale, ma di quelle che nella vita di tutti i giorni fanno la differenza.

C’è però un aspetto da tenere presente. Le prove condotte dall’azienda non significano automaticamente che il nuovo telecomando sarà incluso nella confezione del dispositivo in vendita. Al momento, infatti, non ci sono conferme sulla presenza di questo accessorio rivisto insieme alla prossima generazione di Apple TV 4K, quindi è bene prendere l’informazione con la dovuta cautela.

Microfoni integrati, uscita e presentazione

Lo stesso discorso vale per un’altra funzione testata a Cupertino. Apple avrebbe infatti sperimentato dei microfoni integrati direttamente nel corpo del box, così da permettere agli utenti di interrogare Siri senza dover impugnare il telecomando e senza avere un HomePod abbinato. In pratica basterebbe parlare rivolti verso il televisore per ottenere una risposta dall’assistente vocale, un modo di interagire molto più immediato rispetto a quello attuale. Anche in questo caso, però, non è stato confermato se la novità farà parte del prodotto finale oppure se resterà soltanto un esperimento interno.

Sul fronte delle tempistiche il quadro appare invece decisamente più chiaro. Il nuovo set top box arriverà nei negozi il 30 ottobre, in compagnia del rinnovato HomePod mini, che debutterà sugli scaffali lo stesso giorno. Due prodotti pensati per la casa che condividono quindi lo stesso calendario e, a quanto pare, anche lo stesso palcoscenico. Apple dovrebbe infatti svelare entrambi i dispositivi durante l’evento “Welcome home” in programma martedì.

Fonte: TecnoAndroid