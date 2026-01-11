Apple: sensori multispettrali nelle fotocamere degli iPhone che verranno

Apple starebbe valutando l’adozione di sensori multispettrali per le fotocamere dei futuri iPhone. L’indiscrezione arriva dal leaker Digital Chat Station, che parla di un interesse ancora in fase preliminare. La tecnologia sarebbe allo studio, la catena di fornitura in valutazione e i test non sarebbero nemmeno iniziati. Non si tratta quindi di una decisione operativa, né di un’indicazione sui tempi di arrivo: il quadro suggerisce cautela e uno stadio esplorativo.

L’ipotesi è comunque significativa perché apre a un possibile cambio di approccio nella fotografia mobile. Gli iPhone utilizzano oggi sensori fotografici tradizionali basati sul modello RGB, con recettori dedicati alla luce rossa, verde e blu. Analizzando la quantità di luce catturata da ciascun canale, il sistema ricostruisce il colore di ogni pixel, lavorando esclusivamente nello spettro della luce visibile.

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Cosa cambia con i sensori multispettrali

Un sensore multispettrale amplia questo schema. Oltre al visibile, è in grado di rilevare frequenze nell’infrarosso e nell’ultravioletto, acquisendo informazioni aggiuntive sulla scena. In teoria, questo consente una lettura più completa della luce, con potenziali benefici sulla fedeltà cromatica e sulle prestazioni in condizioni di illuminazione complessa o ridotta.

Non si tratta di una tecnologia nata per gli smartphone. Le fotocamere multispettrali sono state sviluppate per contesti militari e industriali, dove servono per l’identificazione di obiettivi, l’analisi satellitare, il monitoraggio agricolo con droni e persino lo studio delle opere d’arte. In ambito produttivo, trovano spazio nei sistemi di controllo qualità.

Apple estende una soluzione industriale al mercato consumer

L’eventuale applicazione sugli iPhone rappresenterebbe quindi un’estensione verso il mercato consumer di un concetto nato per esigenze molto diverse. In linea teorica, l’accesso a bande spettrali più ampie potrebbe aiutare la fotocamera a interpretare meglio i colori reali, soprattutto quando la luce è scarsa o artificiale. In realtà in passato già Huawei ha sperimentato questa soluzione sui suoi modelli e a quanto pare ne sono venuti fuori benefici importanti.