Apple pronta a tornare da Intel, nuovi indizi sul chip “Made in USA”

Apple potrebbe essere pronta a compiere un passo che fino a pochi anni fa sembrava impensabile: riportare negli Stati Uniti parte della produzione dei suoi chip, affidandosi a Intel per realizzare alcune delle future generazioni della serie M. Non si tratterebbe di un ritorno all’architettura x86 né di una inversione di rotta rispetto alla transizione ad Apple Silicon, ma di una scelta strategica legata alla produzione e alla sicurezza della catena di fornitura.

L’ipotesi riguarda i chip destinati ai prodotti “base”, come i MacBook Air o gli iPad più economici. Apple continuerebbe a progettare internamente l’intera architettura ARM, mentre Intel diventerebbe una fonderia incaricata di produrre fisicamente i silici. Il vantaggio sarebbe duplice: diversificare la produzione e avere una parte del processo industriale più vicina a casa, in un periodo in cui le catene globali sono sempre più complesse e soggette a rischi geopolitici.

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Per Intel, se l’accordo venisse confermato, si tratterebbe di un’importante vittoria d’immagine. L’azienda, da anni impegnata nel tentativo di rilanciarsi come produttore al servizio di terzi, tornerebbe a collaborare con uno dei partner più prestigiosi al mondo. E proprio in un settore — quello dei chip ARM ad alte prestazioni — dove storicamente non ha mai avuto un ruolo diretto nella produzione per Apple.

Apple decide di affidarsi ad Intel per tornare più forte che mai nel mercato dei semiconduttori

Per gli utenti finali, invece, l’impatto sarebbe minimo: i chip resterebbero identici per prestazioni, design e funzioni. L’unica differenza sarebbe lo stabilimento dove vengono realizzati. Tuttavia, per l’industria, la mossa rappresenterebbe un cambio significativo. Creare una seconda via produttiva permetterebbe ad Apple di garantire maggiore stabilità e di affrontare con più sicurezza eventuali rallentamenti in Asia.

Restano però alcune incognite: tempi, volumi, resa produttiva e capacità di Intel di raggiungere gli standard qualitativi richiesti da Apple. I primi chip “Made in USA” potrebbero arrivare non prima del 2027, e solo per una parte dei prodotti.

Ciò che è chiaro, però, è che Cupertino sta ridefinendo ancora una volta il proprio rapporto con l’industria dei semiconduttori. E il possibile ritorno di Intel nel suo ecosistema potrebbe segnare l’inizio di un nuovo equilibrio nella produzione dei chip.