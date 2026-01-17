Apple prepara un nuovo monitor: indizi su un possibile Studio Display aggiornato

Nel catalogo Apple c’è una categoria che da tempo attende un vero rinnovamento. I monitor professionali del gruppo di Cupertino sono rimasti sostanzialmente invariati negli ultimi anni e ora iniziano a emergere segnali concreti di un possibile cambio di passo.

Un nuovo display nei database regolatori

L’indicazione più recente arriva da un database regolatorio cinese, dove è comparso un display identificato con il codice A3350. Il modello non risulta associato a nessun prodotto attualmente in vendita, dettaglio che lascia pensare a un dispositivo non ancora annunciato. Apple tende a depositare queste certificazioni nelle fasi avanzate dello sviluppo, motivo per cui la presentazione potrebbe non essere lontana nel tempo.

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Le informazioni disponibili sono limitate, ma un elemento è già chiaro: il prodotto viene descritto come un display LCD ad alte prestazioni. Questo suggerisce una continuità tecnologica con Studio Display e Pro Display XDR, entrambi basati su pannelli LCD e non su OLED. Non viene però specificata la tecnologia adottata, lasciando spazio a diverse interpretazioni.

Mini-LED e specifiche più moderne

Secondo quanto emerso negli ambienti che seguono da vicino la filiera Apple, un pannello mini-LED sarebbe una scelta coerente. Questa soluzione rientra pienamente nella definizione di LCD ad alte prestazioni ed è già utilizzata su dispositivi come MacBook Pro e iPad Pro. Il passaggio al mini-LED permetterebbe di migliorare luminosità, contrasto e gestione dell’HDR rispetto allo Studio Display attuale.

I rumor più insistenti parlano proprio di un nuovo Studio Display, dotato di refresh rate fino a 120Hz con tecnologia ProMotion, supporto HDR e un chip Apple più recente rispetto all’A13 introdotto nel modello del 2022. Un aggiornamento di questo tipo potrebbe avere effetti concreti su webcam, comparto audio e reattività generale dell’interfaccia.

Non è la prima volta che un prodotto Apple compare in un database di questo tipo. Il primo Studio Display era emerso circa tre mesi prima del lancio ufficiale, avvenuto nel marzo 2022. Se la tempistica dovesse ripetersi, l’annuncio potrebbe arrivare in primavera, magari in abbinamento a un Mac Studio aggiornato.