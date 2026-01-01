Apple iPhone Air: prezzo AMAZON RIDICOLO solo oggi

Apple iPhone Air rappresenta la risposta dell’azienda di Cupertino alla richiesta degli utenti di uno smartphone leggero, sottile e facilmente trasportabile ovunque si desideri. Lanciato sul mercato nel corso del 2025, oggi può essere acquistato su Amazon con un prezzo di vendita fortemente scontato.

Prima di parlare di spesa da sostenere, cerchiamo di conoscerlo meglio da vicino, soprattutto per quanto riguarda le specifiche tecniche. Lo smartphone ha un peso di soli 165 grammi, con dimensioni di 156,2 x 74,7 x 5,64 millimetri, e la totale resistenza all’acqua (o agenti atmosferici). Il display è da 6,5 pollici di diagonale, con risoluzione 1260 x 2736 pixel, è un Super Retina XDR OLED che può raggiungere un refresh rate a 120Hz, passando anche per la solita ottima protezione Ceramic Shield 2.

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Il processore è l’Apple A19 Pro, esa-core con frequenza di clock elevata, accoppiato con GPU Apple e 8GB di RAM (da non trascurare nemmeno l’assenza di una memoria interna espandibile). Ciò su cui viene limitato è sicuramente il comparto fotografico, composto nello specifico da solo un sensore da 48 megapixel (che permette di realizzare scatti fino a 48 megapixel). Spostando l’attenzione nella parte anteriore, si può trovare un sensore da 18 megapixel con apertura F1.9.

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Apple iPhone Air: che sconto su Amazon per poco tempo

Quanto può costare oggi un Apple iPhone Air? di base avrebbe un listino di 1239 euro, ma solamente per pochi giorni può essere vostro con un investimento finale di 1049 euro, approfittando in questo modo di un risparmio del 15%, con circa 190 euro di sconto effettivo. Ordinatelo subito a questo link.

In fase d’acquisto potete comunque scegliere tra quattro colorazioni differenti, oggi in vendita tutte esattamente allo stesso identico prezzo, così da velocizzare le operazioni di scelta, in base solo al vostro gusto.