Apple: in arrivo un nuovo monitor?

Che Apple stia lavorando a un nuovo monitor non è ancora una certezza assoluta. Eppure, questa volta gli indizi sono abbastanza solidi. D’altronde, si parla di una categoria di prodotti che a Cupertino sembra essere finita in pausa forzata da tempo. A tal proposito, infatti, l’ultimo vero aggiornamento risale al 2022. Il segnale arriva, come spesso succede, da un database regolatorio cinese. Tra i codici e sigle poco leggibili è spuntato un display identificato come A3350. Un modello che non coincide con nulla di attualmente in commercio. Non è una prova definitiva, ma è un avvistamento interessante. Le informazioni tecniche, purtroppo, sono ridotte all’osso. Il database parla genericamente di un “display LCD ad alte prestazioni”. Una definizione che dice poco ma allo stesso tempo esclude qualcosa. Niente OLED, almeno per ora, e continuità con quanto già visto su Studio Display e Pro Display XDR. La parte interessante, però, è proprio quel “alte prestazioni”, perché lascia spazio a interpretazioni più ambiziose.

Apple si prepara a presentare un nuovo monitor?

Secondo MacRumors, che ha individuato per primo il documento, un pannello mini-LED sarebbe una scelta più che sensata. Rientra, infatti, nella categoria LCD avanzato e, soprattutto, è una tecnologia che Apple conosce bene e utilizza già sui suoi prodotti, come MacBook Pro e iPad Pro.

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Ed è qui che iniziano i rumor più succosi. L’ipotesi più accreditata è quella di un nuovo Studio Display, finalmente aggiornato con un refresh rate fino a 120Hz grazie al ProMotion, supporto HDR e un chip Apple più moderno dell’A13 presente nel modello del 2022. Un upgrade del genere non sarebbe solo marketing: potrebbe tradursi in una webcam migliore, audio più curato e un sistema più reattivo.

C’è anche una questione di tempistiche che rende tutto più credibile. Il primo Studio Display comparve in un database simile circa tre mesi prima della presentazione ufficiale. Se Apple dovesse seguire lo stesso copione, una presentazione primaverile non sarebbe affatto sorprendente.