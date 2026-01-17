Apple, il debutto di iPhone 17e si avvicina

Le indiscrezioni riguardanti la prossima famiglia iPhone 18 hanno già iniziato a circolare ma Apple potrebbe sorprendere i propri utenti con un nuovo device. In attesa dei prossimi flagship che non arriveranno prima dell’autunno, l’azienda di Cupertino potrebbe presentare iPhone 17e.

Secondo le anticipazioni, lo smartphone rappresenterà un cambio importante nel design della serie. Infatti, l’iPhone 17e abbondonerà l’utilizzo del foro per ospitare la fotocamera frontale passando alla Dynamic Island.

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In questo modo, l’iPhone 17e subirà una piccola rivoluzione che lo avvicinerà stilisticamente agli altri device della famiglia. Il motivo di questo cambiamento non è chiaro, considerando che iPhone 16e presentava il notch mentre i precedenti modelli SE erano caratterizzata da un design piuttosto datato.

Apple potrebbe sorprendere gli utenti con l’iPhone 17e. Scopri le novità sul design e le caratteristiche del nuovo smartphone.

A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato Digital Chat Station su Weibo. Il leaker ha anche confermato che nonostante l’adozione di un design più moderno, i compromessi tecnici saranno importanti. L’iPhone 17e potrà contare su un display dotato di una frequenza di aggiornamento a 60 Hz.

Apple non ha adottato lo stesso display utilizzato sulla famiglia iPhone 17 che invece può vantare la tecnologia ProMotion con refresh rate a 120 Hz. In questo modo, è possibile mantenere più marcata la distinzione tra i vari modelli e ottimizzare il costo del device.

Stando a quanto emerso fino ad ora, il nuovo iPhone 17e sarà caratterizzato da un display OLED da 6,1 pollici. Le prestazioni saranno garantite dal SoC A19, una scelta importante in quanto precedenti leak lasciavano intendere che Apple avrebbe potuto ricorrere ancora una volta al chipset A18 presente sulla precedente generazione.

Al momento non è chiaro se si tratterà di un SoC che opererà a piena potenza o saranno presenti dei limiti. Alcuni insider hanno avanzato l’ipotesi che il chipset A19 potrebbe essere depotenziato, arrivando comunque ad erogare una potenza di calcolo paragonabile a quella dell’A17 Pro.

In ogni caso, lo smartphone sarà dotato del Face ID, di una fotocamera frontale da 12 MP e di una singola ottica posteriore da 48 MP. Il debutto è atteso tra febbraio e maggio negli Stati Uniti con un prezzo di lancio di circa 599 dollari.