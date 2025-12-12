Apple Glasses, il debutto si avvicina: tutte le caratteristiche attese

Uno dei punti di forza di Apple sta nella sua scelta di procedere con cautela nel rilascio di novità particolarmente audaci, così da garantire una qualità senza precedenti a tutti gli utenti. La strategia del colosso non è comunque esente dalle critiche, soprattutto per quanto riguarda gli aggiornamenti estetici dei suoi dispositivi o alcune caratteristiche tecniche ormai ben consolidate dalle aziende rivali e ancora lontane dalla loro introduzione sui prodotti Apple. Basti pensare all’introduzione della fotocamera sotto il display che tanto ha attirato l’attenzione negli anni passati, o alla produzione di dispositivi con display flessibili.

Nonostante ciò, spesso il colosso di Cupertino è al centro di indiscrezioni relative ai dispositivi brevettati, che danno prova dell’impegno riposto dall’azienda nei confronti di novità davvero interessanti. Gli Apple Glasses, per esempio, fanno parlare di sé ormai da parecchi anni e proprio nelle ultime settimane sono tornati al centro dell’attenzione.

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Apple Glasses sempre più vicini: come saranno gli occhiali smart più attesi di sempre

Le notizie più recenti in merito agli occhiali smart del colosso di Cupertino si concentrano quasi esclusivamente sul loro arrivo sul mercato. A tal proposito, diverse fonti datano il debutto degli Apple Glasses nel 2026, affermando che l’azienda sia già a lavoro sul prodotto. A ciò si sono aggiunte ulteriori informazioni relative a quelle che potrebbero essere le caratteristiche degli occhiali intelligenti, il cui nome sembrerebbe ancora incerto.

Ad oggi è ancora impossibile avere un quadro ben definito delle specifiche tecniche degli Apple Glasses ma stando a quanto riferito da Bloomberg, si tratterà di un accessorio che potrebbe fortemente dipendere da iPhone e che offrirà la possibilità di usufruire di funzioni legate al monitoraggio della salute, accostandosi così all’attuale Apple Watch.

La prima variante degli occhiali potrebbe non essere dotata di alcun display ma di una serie di fotocamere e altoparlanti che consentiranno all’utente di scattare foto, registrare video e sfruttare funzionalità che prevedono l‘impiego dell’intelligenza artificiale, grazie al controllo vocale di Siri. Apple potrebbe però essere già a lavoro anche su una seconda versione dei suoi occhiali, i quali saranno dotati di display.

Nelle prossime settimane potrebbero emergere ulteriori dettagli in merito che ci permetteranno di avere un quadro sempre più chiaro di ciò che Apple ha in serbo per il nuovo anno. Non ci resta che attendere.