Apple Creator Studio: un unico abbonamento per tutte le app creative

Apple amplia ulteriormente la propria strategia basata sugli abbonamenti con Apple Creator Studio, un pacchetto che riunisce in un’unica sottoscrizione le principali applicazioni creative dell’ecosistema. L’annuncio arriva in un momento particolarmente favorevole per la divisione Services, che nel corso del 2025 ha registrato risultati record e continua a crescere come peso sul fatturato complessivo.

L’idea di fondo è rendere più accessibili strumenti tradizionalmente legati a studi professionali, adattandoli alle esigenze di creator indipendenti, studenti e piccoli team che lavorano ogni giorno su Mac, iPad e iPhone.

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Un ecosistema creativo sotto un solo tetto

Apple Creator Studio mette insieme applicazioni per video, musica, grafica e produttività visiva. Nel pacchetto rientrano Final Cut Pro, Logic Pro e Pixelmator Pro su Mac e iPad, oltre a Motion, Compressor e MainStage su Mac. A queste si aggiungono funzioni intelligenti e contenuti premium per Keynote, Pages, Numbers e, successivamente, Freeform, disponibili su tutti i dispositivi Apple.

L’accesso avviene tramite App Store, con prova gratuita e formule dedicate al mondo Education. Apple ha chiarito che le versioni standalone delle app professionali restano acquistabili separatamente, mantenendo libertà di scelta per chi preferisce non sottoscrivere un abbonamento.

Video e musica al centro dell’offerta

Sul fronte video, Final Cut Pro introduce strumenti pensati per velocizzare flussi di lavoro complessi. Funzioni come Transcript Search e Visual Search permettono di individuare rapidamente clip e citazioni all’interno di grandi quantità di girato, mentre Beat Detection semplifica il montaggio sincronizzato alla musica. Su iPad arrivano soluzioni come Montage Maker e Auto Crop, utili anche per adattare i contenuti ai formati verticali.

Per la produzione musicale, Logic Pro amplia le possibilità creative con strumenti come Synth Player e Chord ID, che sfruttano modelli intelligenti per supportare composizione, remix e sperimentazione sonora. L’abbonamento include anche MainStage, pensato per l’uso dal vivo.

Grafica, produttività e prezzi

Pixelmator Pro entra ufficialmente nell’ecosistema Apple Creator Studio anche su iPad, con un’interfaccia ottimizzata per il touch e Apple Pencil, affiancata da strumenti come Super Resolution e Deband. Sul versante produttività, nuove funzioni intelligenti e contenuti premium arricchiscono Keynote, Pages e Numbers.

Apple Creator Studio sarà disponibile dal 28 gennaio a 12,99 euro al mese o 129 euro l’anno, con tariffe agevolate per studenti e docenti. Una mossa che rafforza l’approccio integrato di Apple al software creativo.