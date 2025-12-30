Apple AirPods: nuovi auricolari con cover rosa e gialla

Apple, con la presentazione della nuova linea iPhone 17 Pro, ha mandato un messaggio chiaro: il colore torna a essere parte dell’identità del marchio. L’eliminazione della storica finitura nera e l’introduzione del Cosmic Orange come tonalità simbolo segnano una frattura netta con il passato recente. Tale scelta non nasce nel vuoto. A tal proposito, l’esperimento sembra oggi tornare a galla sotto forma di prototipi mai rilasciati. In rete sono, infatti, emerse immagini di AirPods con custodie rosa e gialle, condivise dal noto leaker Kosutami sul suo profilo X. Gli auricolari restano bianchi, ma la cover esterna introduce tinte accese. Ciò creando un contrasto visivo netto e volutamente non neutro.

Apple: diffusi AirPods con cover colorate?

Il design bicolore rappresenta una deviazione interessante dalla filosofia attuale degli auricolari di Cupertino. Eppure, non è un’idea recente. Già nel 2023, Kosutami aveva rivelato che Apple stava testando versioni colorate degli AirPods per accompagnare l’iPhone 7, con varianti Pink, Product RED, Purple, Black e Blonde. Nessuna di tali configurazioni arrivò alla produzione di massa, così come non vide mai la luce il discusso iPhone 7 viola. Il dispositivo, infatti, fu cancellato prima del lancio.

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Il risultato è una coerenza quasi ostinata: a quasi dieci anni dal debutto, gli AirPods standard restano disponibili solo in bianco. Mentre solo le AirPods Max hanno ottenuto una palette più ampia. Tali prototipi si inseriscono in una collezione sempre più ampia di prodotti Apple mai commercializzati, che include il fallimentare AirPower, una possibile Apple Vision nera e persino batterie per iPhone con scocca in metallo.

Più che curiosità da collezionisti, tali oggetti raccontano come Apple sperimenta molto più di quanto lasci intendere. E che, nonostante le tentazioni cromatiche, continua a proteggere un simbolo preciso: il bianco degli auricolari, eredità diretta degli iPod e delle iconiche campagne pubblicitarie con sagome nere. Un’identità che, ancora oggi, l’azienda sembra non voler sacrificare.