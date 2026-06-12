App IO, ora paghi gli avvisi pagoPA col conto grazie a Fabrick Pay

Pagare gli avvisi pagoPA direttamente dal telefono diventa ancora più semplice grazie all’ultimo aggiornamento di App IO, che porta con sé un metodo di pagamento inedito. Si tratta di Fabrick Pay by Bank, una soluzione che permette di completare il versamento appoggiandosi al proprio conto corrente, senza dover per forza tirare fuori una carta, usare un wallet digitale o affidarsi agli altri strumenti già presenti dentro l’applicazione.

Questa aggiunta va a infoltire una lista di opzioni che, va detto, era già piuttosto corposa. Oltre a Fabrick Pay by Bank, infatti, chi utilizza App IO per i pagamenti può scegliere tra Apple Pay, BANCOMAT Pay, carta di debito o credito, Google Pay, Klarna, MyBank, Paga con Postepay, PayPal e Satispay. Attenzione però: la disponibilità effettiva dei singoli metodi non è sempre garantita, perché può cambiare a seconda dell’avviso da saldare e delle decisioni prese dai gestori del pagamento.

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Come funziona il pagamento con Fabrick Pay by Bank

Il meccanismo è abbastanza lineare. Con Fabrick Pay by Bank i pagamenti online passano direttamente dal conto corrente, e nel caso degli avvisi pagoPA su IO il percorso parte da un gesto semplice. L’utente può aprire l’avviso ricevuto nell’app oppure inquadrare il QR code stampato sull’avviso cartaceo. Da lì si seleziona Fabrick Pay by Bank dall’elenco dei metodi disponibili, si controllano importo e commissioni, e poi si dà il via libera.

A quel punto l’operazione si sposta sul sito di Fabrick Pay by Bank. Qui bisogna indicare l’indirizzo email su cui ricevere la ricevuta, scegliere la propria banca tra quelle abilitate, autenticarsi seguendo le modalità previste dal proprio istituto e infine confermare il tutto. Una volta autorizzato il pagamento, si torna su App IO per vedere come è andata, cioè l’esito dell’operazione.

C’è un dettaglio non da poco da tenere a mente. La possibilità di usare questo metodo dipende dal fatto che la propria banca aderisca al servizio, e questa disponibilità può variare nel tempo. In pratica, non è uno strumento che funziona in automatico con qualsiasi conto corrente: rappresenta piuttosto un’opzione aggiuntiva, pensata per chi ha un istituto compatibile e preferisce pagare attingendo direttamente al proprio conto.

Le commissioni restano sempre in vista

Sul fronte dei costi, niente sorprese dell’ultimo momento. Le commissioni vengono mostrate prima della conferma del pagamento, esattamente come accade con tutti gli altri metodi legati a pagoPA. Vale la pena ricordare che questi importi non sono stabiliti da pagoPA e non finiscono nelle casse di pagoPA, ma vengono incassati dai gestori della transazione che l’utente sceglie di volta in volta.

Per questo motivo, prima di toccare il tasto di conferma, conviene sempre dare un’occhiata all’importo finale indicato nell’app. Un controllo rapido che evita di trovarsi cifre diverse da quelle che ci si aspettava di saldare.