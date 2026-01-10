Google continua a lavorare sull’evoluzione delle sue applicazioni principali, alternando piccoli ritocchi visivi a modifiche più strutturali dell’esperienza d’uso. In questi giorni sono emerse novità che coinvolgono tre app molto diffuse su Android: App Google, Google Messaggi e YouTube Music.

Si tratta di aggiornamenti di portata diversa, alcuni già in distribuzione, altri ancora limitati a test controllati, ma che nel complesso mostrano la direzione intrapresa dal team di sviluppo: interfacce più pulite, maggiore attenzione allo spazio visivo e un uso sempre più frequente dell’intelligenza artificiale.

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App Google: l’icona cambia ancora

Per App Google la novità riguarda esclusivamente l’aspetto grafico. Con la versione 17.0, attualmente in distribuzione iniziale tra i beta tester, l’icona dell’app è stata leggermente modificata: la “G” multicolore con effetto gradiente occupa ora una porzione più ampia dello spazio disponibile. Non si tratta di un cambiamento funzionale, ma di un affinamento coerente con il linguaggio visivo adottato da Google negli ultimi mesi. L’aggiornamento non è ancora visibile per tutti, ma dovrebbe raggiungere il canale stabile nel giro di poco tempo, attraverso un rollout lato server.

Google Messaggi: fotocamera più compatta, galleria più visibile

Più concreta la novità in arrivo per Google Messaggi, che riguarda l’interfaccia della fotocamera integrata nell’app. Dopo aver unificato in un’unica schermata l’accesso alla fotocamera e alla galleria, Google ha ulteriormente rivisto la disposizione degli elementi. La porzione dedicata all’anteprima della fotocamera è stata ridotta, lasciando spazio a una seconda riga di immagini della galleria. In questo modo l’utente può visualizzare più contenuti multimediali recenti senza dover espandere manualmente il pannello.

Rimangono invariati sia il gesto di scorrimento verso l’alto per accedere alla galleria completa, sia il pulsante dedicato agli allegati. La modifica risulta già attiva sia per alcuni utenti beta sia per parte del canale stabile, segno che il rilascio è ormai nelle fasi finali.

YouTube Music: l’IA entra nella condivisione dei testi

Chiude il quadro una novità ancora in fase di test su YouTube Music. Il team di sviluppo sta sperimentando una funzione basata sull’intelligenza artificiale pensata per rendere più visiva e personalizzabile la condivisione dei testi delle canzoni. Dopo aver selezionato una porzione di testo, l’utente può scegliere di generare uno sfondo creato dall’IA, che sostituisce il classico layout a tinta unita. Il risultato è una scheda più elaborata, pensata per essere salvata o condivisa direttamente su altre piattaforme.

Al momento la funzione è disponibile solo per un numero ristretto di utenti e non ci sono indicazioni ufficiali sui tempi di rilascio globale. Come spesso accade in questi casi, il test servirà a valutare interesse e stabilità prima di un’eventuale distribuzione su larga scala.