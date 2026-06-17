AOC lancia i monitor E4 per le PMI con garanzia di 5 anni

AOC presenta la nuova serie E4, una gamma di monitor professionali pensata per le piccole e medie imprese che cercano strumenti affidabili per gli ambienti di lavoro moderni. La linea nasce per rispondere alle esigenze degli uffici ibridi, dove produttività, comfort e gestione degli spazi diventano elementi centrali.

I nuovi modelli puntano su una combinazione di ergonomia, connettività avanzata e durata nel tempo, con una garanzia del produttore di cinque anni accompagnata dalla certificazione TCO Certified Generation 10. Una proposta progettata per semplificare le postazioni quotidiane e ridurre la complessità dell’hardware presente sulle scrivanie.

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La serie AOC E4 punta su ergonomia e affidabilità

Il lavoro da remoto e le configurazioni miste hanno trasformato il monitor in un elemento fondamentale della produttività professionale. La serie AOC E4 nasce proprio per offrire una soluzione completa, capace di adattarsi alle necessità degli utenti che trascorrono molte ore davanti allo schermo. I modelli della gamma sono dotati di supporti regolabili che permettono di modificare altezza, inclinazione e rotazione. La regolazione arriva fino a 150 mm sui modelli da 24 e 27 pollici, mentre il formato ultrawide da 34 pollici raggiunge un’escursione fino a 180 mm.

L’attenzione al benessere passa anche dalla tecnologia Hardware Low Blue Light, integrata direttamente nel pannello per ridurre le emissioni di luce blu senza alterare la qualità cromatica. La certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort completa un pacchetto pensato per migliorare l’esperienza durante sessioni di lavoro prolungate.

Sul fronte della sostenibilità, i monitor E4 certificati TCO Certified Generation 10 utilizzano almeno l’85% di plastica riciclata post-consumo negli alloggiamenti disponibili e includono certificazioni come EPEAT Gold e Climate+.

USB-C, docking integrata e gestione multi-dispositivo

Uno degli elementi distintivi della nuova gamma è la possibilità di trasformare il monitor nel centro della postazione di lavoro. Alcuni modelli, tra cui 24E4CV, Q27E4CV e CU34E4CW, integrano una docking station completa con collegamento USB-C Power Delivery fino a 90 W.

Attraverso un singolo cavo è possibile trasferire dati, gestire il segnale video e ricaricare il notebook, eliminando la necessità di numerosi accessori esterni. La presenza della porta Ethernet RJ45 da 1 Gbit/s permette inoltre una connessione cablata stabile direttamente dal display.

I modelli ultrawide CU34E4CW e CU34E4CV aggiungono anche uno switch KVM Smart, utile per controllare due dispositivi diversi utilizzando lo stesso monitor, tastiera e mouse. Una funzione pensata per chi alterna computer aziendale e dispositivi personali durante la giornata. La gamma supporta inoltre frequenze di aggiornamento fino a 120 Hz, offrendo immagini più fluide e una maggiore comodità nelle attività quotidiane.

Più spazio di lavoro con Daisy Chain e configurazioni avanzate

Per chi necessita di una configurazione multi-monitor, alcuni modelli della serie E4 introducono il supporto Daisy Chain tramite DisplayPort MST. Questa soluzione consente di collegare più schermi mantenendo una scrivania ordinata e una gestione più semplice dei cavi.

Le combinazioni consigliate includono Q27E4CV con Q27E4U per ambienti con risoluzione QHD e 24E4CV con 24E4U per configurazioni Full HD efficienti. La funzione Daisy Chain Sync permette anche di sincronizzare automaticamente luminosità e temperatura colore tra i monitor collegati, replicando le impostazioni del display principale su quello secondario.