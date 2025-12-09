AnTuTu aggiorna la classifica degli smartphone e tablet più potenti

Aggiornate ufficialmente le classifiche di AnTuTu, il famoso benchmark che misura la potenza dei dispositivi. Anche nell’ultimo aggiornamento – di fine novembre – non mancano novità interessanti, soprattutto per quanto riguarda gli smartphone più potenti del momento. Meno sorprendente ma ugualmente interessante la classifica dei tablet.

Gli smartphone più potenti del momento secondo AnTuTu

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La classifica – riguardante i top di gamma – conferma il trend che ormai domina da mesi: al vertice troviamo telefoni dotati di chip di ultima generazione, sistemi di dissipazione avanzati e memorie ultraveloci. I punteggi raggiunti sono sempre più alti e mostrano quanto la corsa alla potenza non accenni a rallentare.

I modelli più performanti del mese si distinguono per la presenza di SoC ad alte prestazioni, soprattutto quelli ottimizzati per intelligenza artificiale, gaming e multitasking. La combinazione tra CPU, GPU e NPU consente di ottenere risultati impressionanti nel rendering grafico. Così come nell’elaborazione di modelli AI on-device e nella gestione di applicazioni particolarmente complesse.

A fare la differenza è anche la qualità del raffreddamento interno: alcuni smartphone adottano camere di vapore più grandi o sistemi combinati che evitano il thermal throttling, permettendo di mantenere punteggi elevati anche negli stress test. Altri modelli puntano su memorie UFS veloci, responsabili di caricamenti istantanei e operazioni più fluide.

Nel complesso, la top list del mese mostra una competizione sempre più serrata tra i brand che puntano al segmento premium, con punteggi che superano abbondantemente la soglia considerata “top tier” solo un anno fa.

E i tablet?

Se sul fronte smartphone la classifica è chiara, per quanto riguarda i tablet più potenti va tenuto in considerazione che il mercato tablet si muove più lentamente rispetto a quello degli smartphone e vende meno unità. Per questo motivo le classifiche vengono talvolta aggiornate con minore frequenza o sorprendendo meno come in questo caso. Attualmente, ad esempio, di tutti i brand in elenco solo Honor ha investito in nuovi chip per i tablet; non a caso si è meritata il podio.

Per i dispositivi iOS, invece, la classifica resta invariata rispetto a quella degli ultimi mesi e a dominare sono gli iPad. Una differenza interessante da sottolineare rispetto al settore Android in cui sono gli smartphone il punto forte.