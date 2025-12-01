Android Auto: migliorata l’integrazione di Waze

Tutti coloro che utilizzano Android auto quasi sicuramente conoscono Waze, si tratta di un’applicazione basata sulla community che al pari di Google Maps permette di accedere a un sistema di navigazione GPS che per l’appunto sfrutta le informazioni aggiuntive offerte dalla community, si tratta di un degno concorrente, ovviamente a Google Maps.

Al pari di tutte le applicazioni appena citate dunque anche Waze gode di una campagna di aggiornamenti costanti che puntano a renderlo competitivo in un mercato che vede ovviamente Google fare da padrone incontrastato, ecco che dunque gli sviluppatori della nota piattaforma recentemente hanno rilasciato un update che introduce un miglioramento decisamente importante per la navigazione.

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Ispirato a Google Maps

D’ora in avanti Waze, esattamente come è già possibile fare su Google Maps, consente di selezionare gli elementi di navigazione o le tappe direttamente dal vostro smartphone in modo indipendente per poi vedere il tutto apparire direttamente sullo schermo della vostra vettura, di conseguenza non sarete più vincolati ai comandi presenti sul display dell’automobile o ai comandi vocali, ma potrete fare tutto direttamente dal vostro smartphone, prima di partire, si tratta sicuramente di un elemento di comfort assoluto che effettivamente mancava a Waze che era rimasto ad un approccio più classico.

La novità attualmente è stata segnalata da una fetta di utenti decisamente consistente segnale che probabilmente la società sta portando avanti il test su una scala decisamente ampia, ulteriore segnale che probabilmente non siamo molto lontani da un rilascio globale o addirittura quest’ultimo sta già avvenendo, di conseguenza se siete dei fidi utilizzatori della piattaforma di navigazione molto presto potrete assistere all’arrivo di questa possibilità che nelle controparti è stata già particolarmente apprezzata.

Ovviamente ricordate che per poter usufruire di tutti gli ultimi aggiornamenti per le funzionalità di Waze, ma in generale di tutte le piattaforme è indispensabile avere l’ultima versione installata sul vostro dispositivo in modo tale che tutti gli aggiornamenti server funzionino senza problemi.