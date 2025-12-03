AMD amplia la linea professionale: arriva la Radeon Pro W7900D in Cina e spuntano le prime AI Pro

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AMD continua a muoversi con precisione strategica nel segmento delle GPU professionali, presentando in Cina la nuova Radeon Pro W7900D, una scheda pensata per aggirare le restrizioni commerciali statunitensi senza rinunciare a prestazioni elevate. Ma la vera sorpresa è nascosta nei dettagli dei nuovi driver Linux, dove sono comparsi due nomi inediti: Radeon AI Pro R9600D e R9700S, primi segnali di una futura gamma dedicata all’intelligenza artificiale.

Radeon Pro W7900D: potenza sotto controllo

Il modello W7900D nasce direttamente dall’attuale top di gamma W7900, ma con parametri leggermente rivisti per rispettare i limiti imposti dalle norme sull’export di tecnologie AI verso la Cina. Basata sull’architettura RDNA 3 e sulla GPU Navi 31, la nuova scheda mantiene 48 GB di memoria GDDR6 su bus a 384 bit con una banda di 864 GB/s, ma riduce la frequenza di boost a 2.156 MHz (contro i 2.500 MHz del modello globale).

Il risultato è una potenza di calcolo di 54 TFLOPS in FP32, sufficiente per applicazioni di calcolo, simulazione e rendering avanzato, ma sotto la soglia che renderebbe il prodotto soggetto a restrizioni. Una mossa intelligente, che consente ad AMD di restare competitiva nel mercato cinese mantenendo una presenza ufficiale, senza ricorrere a versioni “clandestine” o a marchi secondari come hanno fatto altre aziende.

L’ombra di RDNA 4 e l’arrivo delle GPU “AI Pro”

La parte più interessante della vicenda emerge però dai driver Linux aggiornati, che fanno riferimento a due nuove GPU: Radeon AI Pro R9600D e R9700S. Entrambe dovrebbero essere basate sulla futura architettura RDNA 4, con la prima dedicata al mercato desktop professionale e la seconda pensata per notebook di fascia alta.

Le informazioni sono ancora frammentarie, ma tutto lascia intendere che la R9600D utilizzerà la GPU Navi 44, mentre la R9700S sfrutterà Navi 48 con 32 GB di memoria. Se confermato, sarebbe il primo passo concreto verso una linea Radeon ottimizzata per l’intelligenza artificiale, con acceleratori dedicati e compatibilità con librerie di machine learning open source.