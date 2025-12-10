Amazon vince su tutti: il Natale è suo con sconti fino all’80%

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Questa lista di offerte potrebbe essere quella che vi occorre, anche se sono solo una minima parte di tutte quelle disponibili su Amazon. Ecco la lista dalla quale potete anche ritrovarvi sul sito ufficiale cliccando sul link diretto che c’è dopo il prezzo:
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HP Laptop 17-cp3002sl, PC Portatile 17″, Display 17.3″ FHD Antiriflesso, Notebook, AMD Ryzen 7 7730U, 16GB RAM, 512GB SSD, AMD Radeon, Windows 11, Computer Portatile, Argento, QWERTY, PREZZO: 549,99€, LINK;
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roborock Saros 10R Set Robot Aspirapolvere, 7,98 cm, Antigroviglio, Telaio AdaptiLift, Rimozione Automatica dei Moci, Pulizia degli Angoli e dei Bordi, Stazione Multifunzionale 4.0, Hello Rocky, PREZZO: 909,99€, LINK;
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HP Laptop 17-cn3002sl, PC Portatile 17″, Display 17.3″ FHD Antiriflesso, Notebook, Intel Core i7 1355U, 16GB RAM, 512GB SSD, Intel Iris Xe, Windows 11, Computer Portatile, Argento, QWERTY, PREZZO: 629,99€, LINK;
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Alienware 27 Monitor Gaming – AW2725Q, 4K UHD (3840×2160), 240Hz, QD OLED, 0.03ms, NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium Pro, HDR True Black 400, Dolby Vision, USB-C, 3 Anni di Garanzia, PREZZO: 576,10€, LINK;
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Logitech MX Keys S, Tastiera Wireless, Profilo Basso, Tasti Programmabili, Retroilluminazione, Bluetooth, USB C Ricaricabile, per PC Windows/Linux/Chrome/Mac – Grafite, Layout Italiano QWERTY, PREZZO: 79,99€, LINK.