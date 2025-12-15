Amazon vince la sfida sulla tecnologia: i prodotti costano il 40% in meno a Natale

Con gli sconti del mondo Amazon, i regali di Natale sono molto più semplici da portare a casa. Oggi di offerte ce ne sono a bizzeffe ma se non volete perderne neanche una vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.
Corri su Amazon e compra i tuoi regali di Natale tech, ecco la lista
Non bisogna indugiare visto che il momento è vicino: il Natale si fa sempre più sotto e bisogna fare i regali. Amazon si mette a disposizione degli utenti con questa lista:
-
LG OLED evo AI C5 TV 48 pollici, Smart TV 4K, Processore α9 Gen8, webOS con AI, Dolby Vision & Atmos, Gaming con VRR e GSYNC 4K@144Hz, 4 HDMI 2.1, Alexa, OLED48C56LB 2025, PREZZO: 759,10€, LINK;
-
Anker Caricatore USB C 30W Zolo Compatto con Tecnologia GaN, Controllo della Temperatura, Design Compatto, Ricarica 3x più veloce, Compatibile con iPhone17/15, iPad, Samsung, Pixel, PREZZO: 12,99€, LINK;
-
Crucial T705 SSD 2TB PCIe 5.0 x4 Gen5 NVMe M.2 con Dissipatore Bianco, fino a 14500 MB/s lettura e 12700 MB/s scrittura, TLC NAND, PREZZO: 199,99€, LINK;
-
Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB: display 6,9″, ProMotion 120Hz, chip A19 Pro, autonomia avanzata, sistema fotocamere Pro Fusion, fotocamera frontale Center Stage, Blu profondo, PREZZO: 1.399,00€, LINK;
-
Tenda RX2 Pro AX1500 Router Wi-Fi 6 Dual Band Gigabit, 1201Mbps/5GHz e 300Mbps/2.4GHz, 4 Porte Gigabit, 5x6dBi Antenne, Beamforming/MU-MIMO/WPA3, PREZZO: 25,64€, LINK;
-
Alienware m16 R2 Gaming Portatile 16″ QHD+ 240 Hz, Nvidia G-Sync, Intel Core Ultra 7 155H, 16GB RAM, 1TB SSD, RTX 4060, Windows 11 Home, Tastiera QWERTY US, PREZZO: 1.999,00€, LINK;
-
Dell 27 Monitor Gaming SE2725HG, Full HD 1920×1080, 200Hz, Fast IPS, 1ms, AMD FreeSync Premium, 99% sRGB, DisplayPort, 2 HDMI, 3 Anni Garanzia, PREZZO: 119,20€, LINK;
-
Mercusys TP-Link MA32H WiFi USB AC1300Mbps, Chiavetta WiFi PC, 2 Antenne Alto Guadagno, Dual Band, USB 3.0, WPA3, Plug&Play, PREZZO: 9,49€, LINK;
-
NZXT Lift 2 Ergo, Mouse gaming con cavo leggero 61 g, Polling rate 8K, Switch ottici, Sensore 26K DPI, Piedini PTFE, Nero, PREZZO: 19,99€, LINK.