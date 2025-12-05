Amazon stupisce: il Natale è più bello con gli sconti al 70% sulla tecnologia

Non costa nulla dare uno sguardo ad Amazon tutti i giorni per scoprire quali sono le migliori offerte, soprattutto perché si sta avvicinando il Natale e occorre fare i regali. Ovviamente se non avete tempo, abbiamo per voi la soluzione migliore: basta solo entrare nel nostro canale Telegram ufficiale che è gratuito per tutti e che segnala gli sconti ogni giorno in maniera rapida e immediata. Clicca qui per entrare.
Con questi sconti su Amazon è davvero difficile restare scontenti, ecco la lista
Anche questa volta la lista di offerte Amazon è davvero ricca e soprattutto sorprendente per quello che viene mostrato in sconto. Prodotti che qualcuno credeva non potessero mai diminuire di prezzo, ad oggi sono al minimo storico ed è per questo che bisogna approfittare subito. In basso c’è la lista con tutti i prodotti ma anche con i link diretti che portano all’acquisto su Amazon:
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HP DeskJet 2820e 588K9B, Stampante Multifunzione a Getto d’Inchiostro A4 a Colori, Fronte e Retro Manuale, 7,5 ppm, Wi-Fi, Smart, 3 Mesi di Inchiostro Instant Ink Inclusi, Bianca, PREZZO: 35,99€, LINK;
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Logitech G G515 LIGHTSPEED TKL Tastiera gaming wireless profilo ribassato, LIGHTSYNC RGB, design sottile senza tastierino numerico, copritasti PBT, switch meccanici Tactile, US INTL QWERTY – Bianco, PREZZO: 99,69€, LINK;
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Samsung Smart TV 65” QE65S95FAEXZT OLED 4K, NQ4 AI Gen4 Processor, 4K AI Upscaling, Glare Free, Dolby Atmos & OTS+, Infinity One Design, 2025, PREZZO: 1.799,00€, LINK;
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TCL 55T69C 55” QLED 60HZ 4K HDR, Google TV, Smart TV (Dolby Vision & Atmos, Motion clarity, compatibile con Google Assistant & Alexa), 2025, PREZZO: 250,32€, LINK;
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XIAOMI POCO C85, Smartphone 6+128GB, Display 6,9″ 120Hz 7,99mm Design, MediaTek Helio G81-Ultra Octa-core, Doppia fotocamera AI da 50MP, 6000mAh, garanzia di 2 anni, Verde, Caricabatteria non incluso, PREZZO: 149,90€, LINK;
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Sapphire PULSE Radeon RX 9070 XT AMD 16 GB GDDR6 (Sapphire VGA 16GB RX9070XT PULSE GAMING OC 2xHDMI/2xDP PULSE AMD RADEON RX 9070 XT GAMING 16GB), PREZZO: 639,00€, LINK.