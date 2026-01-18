Amazon SPACCA l’offerta sul monitor curvo LG: costa solo 139 euro

Nessuno effettivamente si sarebbe mai aspettato di vedere un prezzo così basso e conveniente, in questi giorni i consumatori possono pensare di acquistare il monitor curvo di LG, pagandolo decisamente meno di quanto si sarebbero mai aspettati. Il rapporto qualità/prezzo è estremamente conveniente per tutti, la promozione Amazon non presenta vincoli o limitazioni particolari.

Il modello che oggi è disponibile a prezzo scontato è il 32MR50C, si tratta di un monitor curvo da 32 pollici con risoluzione in FullHD (1920 x 1080 pixel), può raggiungere un tempo di risposta di 5ms (non propriamente il più reattivo, ma non è nemmeno pensato per il gaming), anche se supporta AMD FreeSync con refresh rate fino a 100Hz. Nella parte posteriore si può trovare una buona dotazione di connettori, con la presenza di due porte HDMI 1.4 (HDCP 1.4 e VRR), ma anche AUX (per uscita audio) e VGA. Il trattamento antiriflesso del display permette di utilizzarlo senza problemi praticamente ovunque, così da facilitare la vita degli utenti che effettivamente non sanno o hanno dei dubbi sul suo posizionamento.

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Amazon, l’offerta sul monitor curvo LG è davvero da urlo

Acquistare questo monitor curvo di LG è davvero più semplice di quanto avreste mai pensato, per il semplice fatto che si parte da un listino di 199 euro (prezzo mediano dell’ultimo periodo di 156 euro), per scendere di un altro 10% e arrivare in questo modo a dover sostenere un investimento finale di soli 139 euro. Acquistate subito il prodotto al seguente link.

Come sempre accade quando parliamo di monitor o simili, è bene notare che non esistono colorazioni differenti rispetto a quelle effettivamente mostrate nell’articolo, è disponibile solo in nero con finitura opaca nella parte posteriore.