Amazon SPACCA il prezzo di Apple iPhone 15: spesa RIDICOLA

Il risparmio che questi giorni è stato attivato su Apple iPhone 15 è sicuramente uno dei più elevati che abbiamo mai visto, per il semplice motivo che Amazon ha giustamente deciso di mettere a disposizione del consumatore un rapporto qualità/prezzo più unico che raro, capace di fare la differenza e aprire le porte verso l’acquisto di un prodotto Apple spesso dimenticato, ma ancora capace di garantire qualità e prestazioni.

Lanciato sul mercato nel corso della fine del 2023, Apple iPhone 15 ha dimensioni inferiori alle aspettative, o comunque agli standard odierni, con un peso di 171 grammi, ma anche 147,6 x 71,6 x 7,8 millimetri di spessore. La resistenza all’acqua e agli agenti atmosferici ne permette l’utilizzo senza pensieri in mobilità, fermo restando avere tra le mani un device da 6,1 pollici di diagonale, è un Super Retina XDR OLED, con risoluzione di 1179 x 2556 pixel, raggiunge 460 ppi e soprattutto un refresh rate a 60Hz. La protezione Ceramic Shield, contro urti e graffi di vario genere, rappresenta sicuramente la soluzione migliore per evitare di rovinarlo “facilmente”.

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Il comparto fotografico di Apple iPhone 15 è composto, nella parte posteriore, da due sensori: un principale da 48 megapixel, che viene seguito a ruota da un ultragrandangolare da 12 megapixel, utilissimo per riuscire ad estendere al massimo l’usabilità e la possibilità di realizzare ottimi scatti fotografici.

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Amazon, la promozione spezza il prezzo di Apple iPhone 15

Risparmiare non è mai stato così facile come oggi su Amazon, difatti questo smartphone può essere vostro con un investimento finale che corrisponde esattamente a soli 598 euro, contro i 719 euro previsti in origine di listino. Potete ordinarlo subito qui, ricordando che è prevista la garanzia legale della durata di 24 mesi, ma anche il suo essere completamente sbrandizzato.