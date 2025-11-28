Amazon sfida Euronics e Unieuro: ci sono ancora offerte Black Friday

Succede di rado che Amazon possa perdere una sfida con altri siti e-commerce e infatti non è neanche oggi quel momento. Il colosso continua a tenere ben salvi i suoi utenti ancorati a se stesso, proprio grazie alle offerte che sembrano non voler finire mai. Tutti coloro che non vogliono perderne neanche una quotidianamente, devono solo entrare a far parte del nostro canale Telegram ufficiale. Basta cliccare qui ed il gioco è fatto.
Amazon: queste sono le offerte che gli utenti vogliono ancora, ecco una lista completa
Di grandi offerte ce ne sono veramente tante e questa volta Amazon sembra voler dare agli utenti ancora tanto materiale da portare a casa. Ecco la lista in basso:
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ASUS ROG Strix B850-A Gaming WiFi, Scheda Madre AMD ATX, 14+2+2 Fasi di Alimentazione, Slot DDR5, PCIe 5.0 con Slot Q-Release, 4 slot M.2, WiFi 7 con Q-Antenna, AI Advisor, AI Networking II, PREZZO: 256,39€, LINK;
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SanDisk scheda microSD ufficialmente concessa in licenza per Nintendo Switch, Yoshi 64GB (Velocità fino a 100 MB/s, UHS-I, V30, C10, U3, Compatibilità: Nintendo Switch 1, Lite e OLED) Include 2 scheda, PREZZO: 23,22€, LINK;
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JBL Authentics 200, Smart Home Speaker, Altoparlante Bluetooth dal Design Retrò Anni ’70 con Griglia Quadrex, Wi-Fi, Assistente Vocale, AirPlay, One App, Nero, Spina AC UK (tipo G), PREZZO: 199,99€, LINK;
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Samsung Galaxy Tab A9+, Display 11.0″ TFT LCD PLS, Wi-Fi, RAM 4GB, 64GB, 7.040 mAh, Qualcomm SM6375, Android 13, Navy, [Versione italiana] 2023, PREZZO: 119,00€, LINK;
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EPOMAKER HE80 Tastiera da Gioco a Effetto Hall, 8K Polling & 32K Scan, Creamy Gasket, DKS, SOCD, RGB Backlit, Hot-Swappable, Tastiera Cablata per PC & Mac (Nero, Magnetic Linear Switch), PREZZO: 63,99€, LINK.