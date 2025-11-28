Amazon sfida Euronics e Unieuro: ci sono ancora offerte Black Friday

Succede di rado che Amazon possa perdere una sfida con altri siti e-commerce e infatti non è neanche oggi quel momento. Il colosso continua a tenere ben salvi i suoi utenti ancorati a se stesso, proprio grazie alle offerte che sembrano non voler finire mai. Tutti coloro che non vogliono perderne neanche una quotidianamente, devono solo entrare a far parte del nostro canale Telegram ufficiale. Basta cliccare qui ed il gioco è fatto.

Amazon: queste sono le offerte che gli utenti vogliono ancora, ecco una lista completa

Di grandi offerte ce ne sono veramente tante e questa volta Amazon sembra voler dare agli utenti ancora tanto materiale da portare a casa. Ecco la lista in basso:

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