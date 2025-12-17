Amazon: sentiti in campo con l’EA SPORTS FC 26 per PS5 ora in sconto

Preparati a scendere in campo con EA SPORTS FC 26 su PlayStation 5 e vivere partite che lasciano senza fiato e a vedere il calcio sotto una luce diversa. Qui non si parla di semplici gol o passaggi, ma di sfide che mettono alla prova il talento in ogni dettaglio. Ogni dribbling, ogni tiro, ogni parata diventa un momento da assaporare, dove la tattica incontra la precisione. Il gioco ti spinge a dominare la Carriera, a gestire la squadra dei propri sogni e a confrontarti con amici attraverso il cross-play su diverse piattaforme. Non esiste limite alla strategia: puoi sperimentare approcci diversi con il Gameplay realistico o lanciarti nel competitivo con modalità dedicate a Football Ultimate Team e Club. Le partite a eliminazione diretta nei tornei sono un vero banco di prova, mentre gli eventi Live aggiungono una varietà sorprendente di sfide a tema che mantengono il gioco sempre intenso. Dove trovarlo? Su Amazon ovviamente, per un’esperienza di gioco unica.

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Disponibile su Amazon a un prezzo imperdibile

EA SPORTS FC 26 include oltre 20.000 giocatori, più di 750 club e nazionali, più di 120 stadi e oltre 35 campionati. Le competizioni sono curate nei minimi dettagli, permettendo di affrontare sfide singole o tornei a eliminazione diretta che mettono a dura prova le abilità di ogni giocatore. La modalità Carriera Tecnico offre trame alternative e scenari realistici, con premi come Punti stagione, ICONE ed Eroi, mentre gli archetipi dei grandi del calcio danno vita a nuove classi per Club e Carriera professionista. Essere bravo è importante, ma su Amazon si trovano anche tanti accessori per migliorare l’esperienza di gioco. Gli eventi Live Rush Club introducono tornei entusiasmanti, dove la strategia e la precisione diventano essenziali per portare la squadra al successo.

EA SPORTS FC 26 Standard Edition per PS5 è disponibile su Amazon a soli 39,99 euro. La versione su disco contiene il gioco completo, pronto per partire subito con sfide e tornei mozzafiato. Il cross-play permette di affrontare amici su PC, PlayStation e Xbox, garantendo partite dinamiche in ogni modalità compatibile. Le nuove impostazioni di Gameplay realistico e Gameplay competitivo offrono la possibilità di scegliere come giocare, personalizzando l’approccio e puntando al massimo livello di performance. Provalo ora ed acquistalo da qui!