Amazon: sconti e bombe di prezzo dopo Natale, la lista

Come sempre, l’anno si avvia verso il termine e Amazon resta il sito e-commerce per eccellenza che gli utenti consultano. Come si può vedere dalle offerte qui in basso e anche all’interno del nostro canale Telegram nel quale potete entrare cliccando qui, le soluzioni garantite dal colosso sono sempre le migliori.
Con tutte queste soluzioni in giro per il web, Amazon è ancora una volta il sito e-commerce di riferimento
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Beats Studio Pro – Cuffie Bluetooth wireless con cancellazione attiva del rumore, supporto audio spaziale e compatibilità con dispositivi Apple e Android, utilizzabili anche via USB-C, PREZZO: 169,00€, LINK.
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Phanteks M25-120 Gen2 3er Pack – Set di tre ventole ARGB da 120 mm con sistema Daisy-Chain e hub Infinity Mirror, progettate per un raffreddamento efficiente e ordinato del case, PREZZO: 29,90€, LINK.
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Kindle Scribe 16 GB (2022) – E-reader con display Paperwhite da 10,2 pollici a 300 ppi, permette sia la lettura sia la scrittura grazie alla penna premium inclusa, PREZZO: 294,99€, LINK.
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Anker Caricatore USB-C 735 Nano II – Alimentatore compatto da 65W con tre porte e supporto PPS, ideale per ricaricare notebook, tablet e smartphone di ultima generazione, PREZZO: 19,94€, LINK.
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Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE – Mouse gaming wireless ultraleggero da 60 grammi con sensore da 44.000 DPI e connessione USB-C, pensato per il gaming competitivo, PREZZO: 86,39€, LINK.
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Logitech G Pro X SE – Cuffie gaming cablate con microfono rimovibile, audio DTS:X 7.1 e driver da 50 mm, compatibili con PC e console, PREZZO: 54,99€, LINK.
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MSI PRO MP243X – Monitor IPS Full HD da 24 pollici con refresh rate a 100Hz, tempo di risposta di 1 ms e altoparlanti integrati, adatto anche per ufficio e studio, PREZZO: 65,00€, LINK.
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Tapo C200 – Telecamera Wi-Fi da interno con risoluzione Full HD, visione notturna, rotazione a 360 gradi e audio bidirezionale, supporta notifiche di movimento, PREZZO: 18,99€, LINK.
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Google Pixel 9a – Smartphone Android con fotocamera basata su AI, batteria a lunga durata e funzioni di sicurezza avanzate, versione da 128GB in colorazione grigio creta, PREZZO: 369,00€, LINK.