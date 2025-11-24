Amazon: sconti assurdi sui migliori robot aspirapolvere Narwal nel Black Friday

Le promozioni durante l’Amazon Black Friday hanno davvero raggiunto livelli estremi, con gli utenti che si ritrovano a poter risparmiare moltissimo su ogni singolo acquisto effettuato, come sui prodotti di casa Narwal. Fino alle 23:59 del 1 Dicembre, infatti, sono disponibili i prezzi più bassi dell’anno sui migliori robot aspirapolvere dell’azienda, ma attenzione, le scorte sono limitate e potrebbero terminare anzitempo, quindi affrettatevi a procedere con l’acquisto.

Amazon, ecco gli sconti Narwal del Black Friday

NARWAL Flow Aspirapolvere Lavapavimenti All-in-one FlowWash Autopulizia, Aspirazione 22000Pa, Fotocamera AI, Pulizia Tappeti Autosvuotamento, Acqua 45-80°C e Asciugatura – PREZZO: 849 euro al posto di 1299 euro – LINK.

Aspirapolvere Lavapavimenti All-in-one FlowWash Autopulizia, Aspirazione 22000Pa, Fotocamera AI, Pulizia Tappeti Autosvuotamento, Acqua 45-80°C e Asciugatura – PREZZO: al posto di 1299 euro – LINK. NARWAL Freo S Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 8000Pa, Pulizia Efficace a 8N, Stazione di Svuotamento Automatica da 3.5L, Navigazione Laser LDS e Mappatura 3D, Controllo Remoto via APP – PREZZO: 199 euro al post di 299 euro – LINK.

Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 8000Pa, Pulizia Efficace a 8N, Stazione di Svuotamento Automatica da 3.5L, Navigazione Laser LDS e Mappatura 3D, Controllo Remoto via APP – PREZZO: al post di 299 euro – LINK. NARWAL Freo X10 Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 11000Pa, Doppio Sistema Anti-Groviglio, Mop più Grande,Autopulizia e Asciugatura, Navigazione LiDAR, Pulizia angoli,per Tappeti e Peli di Animali – PREZZO: 399 euro al posto di 599 euro – LINK.

Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 11000Pa, Doppio Sistema Anti-Groviglio, Mop più Grande,Autopulizia e Asciugatura, Navigazione LiDAR, Pulizia angoli,per Tappeti e Peli di Animali – PREZZO: al posto di 599 euro – LINK. NARWAL Freo Z10 Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con Sistema Anti-Groviglio, 15.000Pa, Lavaggio 75°C, Asciugatura, Sollevamento Auto, Autosvuotamento, Evita Ostacoli, per Peli Animali – PREZZO: 459 euro al posto di 549 euro – LINK.

Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con Sistema Anti-Groviglio, 15.000Pa, Lavaggio 75°C, Asciugatura, Sollevamento Auto, Autosvuotamento, Evita Ostacoli, per Peli Animali – PREZZO: al posto di 549 euro – LINK. NARWAL Freo Z10 Ultra , Robot Aspirapolvere, Potenza di Aspirazione 18000 Pa, Estensione Mocio Dinamica, Sistema Anti-aggrovigliamento, Pulizia Intelligente con Separazione Umido e Secco – PREZZO. 549 euro al posto di 799 euro – LINK.

, Robot Aspirapolvere, Potenza di Aspirazione 18000 Pa, Estensione Mocio Dinamica, Sistema Anti-aggrovigliamento, Pulizia Intelligente con Separazione Umido e Secco – PREZZO. al posto di 799 euro – LINK. NARWAL Freo X Ultra Robot Lavapavimenti e Aspirapolvere, Autopulente, 8200 Pa, Zero-Grovigli, DirtSense™, Stazione Base tutto-in-uno, Sensori Laser Robot Aspirapolvere – PREZZO: 499 euro al posto di 599 euro – LINK.

Tutti i prezzi indicati sono da considerarsi validi e attivi fino alle 23:59 del 1 Dicembre, salvo esaurimento anticipato delle scorte. Gli sconti, tuttavia, proseguono anche sul sito ufficiale Narwal, dove potete trovare tanti bundle in promozione, con la possibilità, sia su Amazon che sullo store ufficiale di ridurre ulteriormente la spesa del 5% con il codice TECNOBF50.