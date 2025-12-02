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Amazon sconta al prezzo più basso di sempre l’Apple iPhone 16

Che regalo su Amazon, oggi gli utenti possono acquistare Apple iPhone 16.

scritto da Denis Dosi 0 commenti 1 Minuti lettura
Amazon sconta al prezzo più basso di sempre l'Apple iPhone 16

Una promozione di tutto rispetto va a coinvolgere direttamente Apple iPhone 16, uno smartphone che riesce a convincere con un prezzo di vendita decisamente più basso del normale, senza andare minimamente a portare il consumatore a dover rinunciare alle specifiche tecniche. Lo sconto applicato da Amazon è sicuramente uno dei migliori in circolazione.

Il rapporto qualità/prezzo è decisamente favorevole, ma quali sono le sue specifiche tecniche? tutto ha inizio con dimensioni e peso inferiori alla media, raggiungendo 170 grammi con 147,6 x 71,6 x 7,8 millimetri e la possibilità di trasportarlo ovunque vogliate senza alcuna difficoltà. Sotto il cofano è possibile trovare un processore Apple A18 di ultima generazione, octa-core con frequenza di clock a 3,46GHz che viene accoppiato con una GPU Apple 5-core e anche 8GB di RAM.

Il display è da 6,1 pollici di diagonale, un Super Retina XDR OLED con refresh rate a 60Hz, passando per la solita risoluzione di 1170 x 2556 pixel e anche la protezione Ceramic Shield contro urti e graffi. Il comparto fotografico posteriore è composto da due sensori: un principale da 48 megapixel e un secondario da 12 megapixel con risoluzione di 8000 x 6000 pixel, sempre con angolo di visuale di 120 gradi come ripresa massima.

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Apple iPhone 16, uno sconto assurdo su Amazon

La spesa per l’acquisto di questo prodotto è tutt’altro che elevata, difatti il consumatore si ritrova a poter investire per l’ordine solamente 774 euro, contro gli 879 euro previsti in origine di listino. Una riduzione di quasi 100 euro che apre le porte al modello in questione a tantissimi consumatori, con un risparmio nettamente superiore al normale. Premete qui per effettuare l’acquisto.

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