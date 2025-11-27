Amazon PROMO TOP: Logitech G PRO X Wireless a meno di 80€

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Logitech G PRO X Wireless: caratteristiche e prezzo speciale su Amazon

Ora parliamo di numeri. La Logitech G PRO X Wireless LIGHTSPEED è disponibile su Amazon a 79,90 euro, prezzo da non credere. Funziona con PlayStation 5, PlayStation 4 (solo audio stereo wireless USB) e Nintendo Switch (solo dock). Il design prende spunto dalla serie PRO, con materiali resistenti e un comfort che dura ore. La tecnologia LIGHTSPEED assicura connessione stabile, batteria oltre 20 ore e raggio d’azione superiore ai 13 metri. Il microfono staccabile con Blue VO!CE offre voce nitida e compressore, limiter e isolamento dai rumori. Il surround DTS Headphone:X 2.0 crea una scena audio precisa. I driver PRO-G da 50 mm garantiscono bassi definiti e dettagli perfetti. Infine, le imbottiture in memory foam assicurano comodità totale. Acquista da qui adesso!