Amazon, l’offerta sulla smart TV LG è davvero da URLO

Lo sconto che nessuno si aspettava è finalmente arrivato, in questi giorni è disponibile all’acquisto la smart TV di casa LG, difatti il prodotto può essere vostro con un investimento finale di soli 599 euro, contro gli oltre 749 euro di listino, con la promozione che è stata messa a disposizione direttamente su Amazon.

Tutti gli interessati a un nuovo televisore possono pensare di mettere le mani su LG QNED80, una smart TV da 65 pollici di diagonale, che permette di raggiungere la risoluzione in 4K con colori Dynamic QNED e un processore alpha7 gen8 davvero molto performante. Il design è super slim, quindi sottilissimo e perfetto per essere posizionato praticamente ovunque si desideri, anche in ambienti particolarmente moderni e di design.

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Il sistema operativo installato al suo interno è il solito ottimo webOS che LG ci ha abituati ad apprezzare nel corso degli ultimi anni, un OS di assoluta qualità che alza notevolmente il livello qualitativo delle funzioni che gli utenti possono effettivamente raggiungere, e della fluidità dell’esperienza complessiva. All’interno della confezione è possibile trovare un telecomando, anche con funzione di puntamento, trasformandolo alla stessa stregua di un mouse.

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Amazon, la promozione sulla smart TV LG è da non perdere

E’ davvero arrivato il momento di pensare di acquistare una smart TV LG pagandola decisamente meno del listino iniziale, difatti il consumatore interessato al suo acquisto potrà sostenere un investimento finale di soli 599 euro, contro i 749 euro previsti di listino. Un risparmio di circa 150 euro che apre le porte al miglior rapporto qualità/prezzo possibile, sempre con alle spalle la garanzia legale della durata di 24 mesi, e la possibilità di ricevere la merce a domicilio senza costi aggiuntivi. Per l’ordine collegatevi qui.