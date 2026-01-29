Amazon, lo sconto IMPERDIBILE sul notebook Dell 14

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Volete acquistare un notebook di buona qualità, piccolo e comunque economico? allora dovete subito pensare al Dell 14 oggi in promozione su Amazon, un dispositivo che riesce a racchiudere al proprio interno tutto il meglio che ogni utente potrebbe sperare di vedere, proponendosi come validissima alternativa a quanto siamo solitamente abituati a vedere sul mercato nazionale.

Il prodotto in questione presenta un ampio display da 14 pollici di diagonale, con risoluzione massima a 1920 x 1200 pixel, sebbene comunque sia un IPS LCD, i colori risultano essere ben bilanciati e precisi. Il processore abbraccia perfettamente la fascia di appartenenza, essendo un AMD Ryzen 5 220, con una configurazione che si completa con 16GB di RAM DDR5 e 512GB di memoria interna su SSD, per terminare la sua corsa con la scheda grafica non dedicata, la AMD Radeon.

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Il sistema operativo è ovviamente Windows 11 Home, senza particolari personalizzazioni software da segnalare che potrebbero limitare l’esperienza complessiva. Lo chassis, realizzato interamente in plastica, resta essere comunque di ottima qualità, è resistente, affidabile e duraturo, presentando oltretutto una finitura opaca che non trattiene troppo le impronte.

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Amazon, che sconto sul notebook Dell

Spendere poco sull’acquisto di un notebook è oggi decisamente più facile con la promozione lanciata da Amazon, gli utenti si ritrovano a poter investire solamente 499 euro per il modello in oggetto, partendo comunque da un listino di 679 euro (circa 180 euro in meno). Se volete effettuare l’ordine, collegatevi subito qui.

Al solito ricordiamo che è un dispositivo venduto e spedito da Amazon, ciò sta a significare che la spedizione a domicilio sarà molto più rapida di tutte le altre, gestita dalla logistica dell’azienda americana, con garanzia legale della durata di 2 anni (questo a prescindere dalla spedizione o dal venditore).