Amazon lancia uno sconto da non perdere: 200 euro in meno per la smart TV Samsung

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Amazon: che sconto sulla smart TV Samsung

Risparmiare con Amazon è sempre facile, e soprattutto è alla portata di tutti, come nel caso della nuova smart TV Samsung, oggi disponibile all’acquisto con una forte riduzione sul listino iniziale, in modo da poter arrivare a investire un contributo tutt’altro che impossibile, e allo stesso tempo godendo di ottime prestazioni generali.

Il modello che oggi può essere vostro a prezzo scontato è il QE73Q7F4AUXZT, si tratta di un televisore da 75 pollici di diagonale, con tecnologia QLED e risoluzione in 4K. Il processore è il Q4 AI con Quantum Dot e copertura al 100% del volume colore. Tantissima è la tecnologia installata al suo interno, come il Motion Xcelerator, OTS Lite & Adaptive Sound, passando per un design minimale e slim, che sprigiona modernità in ogni centimetro.

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La base di appoggio si dipana su due piedi posti più vicini al centro della concorrenza, non sono bellissimi da vedere, bisogna ammetterlo, ma risultano essere estremamente funzionali e adatti a sorreggere perfettamente un televisore comunque molto grande e importante, in termini di dimensioni e peso.

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Amazon: che sconto sulla smart TV Samsung

Una spesa così bassa per la smart TV Samsung davvero non ce la saremmo mai aspettata, si parte da un listino di 999 euro, negli ultimi 30 giorni aveva raggiunto gli 899 euro, ma solo in questi giorni vi ritroverete a spendere la bellezza di 799 euro. Ordinatelo subito a questo link.

Se arrivati a questo punto foste interessati alle dimensioni effettive del prodotto, dovete comunque sapere raggiungere 167,8 x 32,5 x 100,6 centimetri. E’ abbastanza ingombrante, quindi valutate attentamente il corretto posizionamento, ricordando che comunque può anche essere appeso direttamente a parete sfruttando gli agganci presenti direttamente nella parte posteriore del televisore stesso, facilitandovi così la vita.