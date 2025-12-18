Amazon lancia lo sconto dell’anno: OnePlus Nord CE5 costa POCHISSIMO

Tutti gli utenti finalmente possono pensare di acquistare uno degli smartphone più amati e richiesti dal pubblico, pagandolo decisamente meno del listino iniziale, stiamo parlando di OnePlus Nord CE5, modello che abbraccia la fascia intermedia, e risulta essere perfetto per tutti coloro che vogliono comunque un prodotto di buona qualità, spendendo relativamente poco su Amazon.

Disponibile sul mercato da pochi mesi, il dispositivo in questione garantisce peso di 199 grammi con dimensioni di 163,58 x 76,02 x 8,17 millimetri di spessore, passando comunque per la presenza di un ampio display da 6,77 pollici di diagonale, è un Fluid AMOLED con risoluzione di 1080 x 2392 pixel, essendo a tutti gli effetti un pannello con refresh rate a 120Hz, sempre con densità di 387 ppi e 16 milioni di colori.

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Il consumatore oggi si ritrova a poter godere anche di prestazioni al top, considerando che comunque il prodotto in questione integra processore MediaTek Dimensity 8350 Ultimate, con alle spalle GPU Adreno 720 e anche 8GB di RAM. La memoria interna, a dispetto di quanto siamo solitamente abituati a vedere, è completamente espandibile con l’ausilio di una microSD.

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Amazon, che sconto oggi su OnePlus Nord CE5

L’acquisto di questo smartphone porta con sé una spesa tutt’altro che impossibile, infatti il consumatore si ritrova a poter godere di un risparmio assolutamente degno di nota, con un valore finale dell’ordine corrispondente a soli 278 euro. Premete questo link per effettuare l’acquisto.

In fase d’acquisto è bene notare che la variante indicata nel nostro articolo prevede 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, tuttavia è possibile selezionare eventualmente anche quella da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, che in questo caso avrà un prezzo nettamente inferiore alla “nostra”, la potete scegliere nella pagina Amazon,