Amazon impazzisce con lo sconto sul Roborock Qrevo Curv S5X: costa pochissimo

Amazon riserva una nuova sorpresa anche dopo oltre 10 giorni di Black Friday, in questi giorni è disponibile una promozione molto interessante applicata direttamente sul Roborock Qrevo Curv S5X, un robot aspirapolvere di ultima generazione che viene a costare solamente 499 euro, con un risparmio addirittura di 500 euro sul listino iniziale.

Il dispositivo in questione viene prima di tutto commercializzato con una base di ricarica dal design iconico e unico nel proprio genere, una forma leggermente a “uovo” che protegge il robot vero e proprio, che va a posizionarsi direttamente al suo interno. La potenza di aspirazione massima che può raggiungere è di 18500 Pa, impreziosita dalla presenza di una spazzola laterale e mocio FlexiArm (capace di estendersi e flettersi per raggiungere anche le aree più nascoste), integrata dal rilevamento intelligente dello sporco e la possibilità di lavare i pavimenti con acqua calda fino a una temperatura massima di 75°C.

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Il controllo avviene sia tramite i pulsanti presenti nella parte superiore che l’applicazione mobile dedicata, in questo modo l’utente può regolare ogni operazione di pulizia anche stando comodamente seduto sul divano di casa o da remoto, senza il minimo sforzo. Il prodotto è disponibile solo nell’unica colorazione bianca, che trovate linkata qui sotto, senza vincoli o limitazioni particolari.

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Amazon, che offerta con il Roborock Qrevo Curv S5X

Una delle migliori occasioni del momento con il Roborock Qrevo Curv S5X che viene a costare nettamente meno del listino iniziale, difatti si parte da 989 euro, per scendere di circa 500 euro, in questo modo l’investimento finale da sostenere sarà di circa 499,99 euro. L’ordine è da effettuare subito a questo link.

Tutti coloro che lo vorranno acquistare lo potranno ricevere a domicilio entro pochi giorni dall’acquisto, senza vincoli o limitazioni, ma soprattutto in modo completamente gratuito.