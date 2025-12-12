Amazon IMPAZZISCE con lo sconto del 43% sullo smartphone Motorola Moto

Avete davvero poco tempo a disposizione per acquistare un Motorola Moto G56 5G su Amazon, la spesa per il suo acquisto è nettamente inferiore alle aspettative, risultando uno degli smartphone più economici tra quelli attualmente in circolazione.

Il consumatore che decide di avvicinarsi a questo prodotto deve prima di tutto sapere che le sue dimensioni sono di 165,75 x 76,26 x 8,35 millimetri di spessore, con un peso che si aggira attorno ai 200 grammi. Il processore è il MediaTek Dimensity 7060, octa-core con una frequenza di clock che raggiunge i 2,6GHz, fermo restando essere accoppiato con una GPU IMG BXM-8-256, alle cui spalle troviamo 8GB di RAM e una memoria interna espandibile.

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Il display è da 6,72 pollici di diagonale, un IPS LCD con risoluzione di 1080 x 2400 pixel, 391 ppi, sempre con protezione Gorilla Glass 7i, e anche 120Hz di refresh rate. Il comparto fotografico, invece, è presente nella parte posteriore con due sensori: un principale da 50 megapixel e anche un ultragrandangolare da 8 megapixel, che permettono quindi di raggiungere una risoluzione massima in 8165 x 6124 pixel, con anteriormente invece un sensore da 32 megapixel e apertura F2.2.

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Amazon impazzisce con la promozione del momento

Il Motorola Moto G56 è chiaramente uno smartphone di fascia bassa, come avete potuto constatare dalle sue specifiche tecniche, tuttavia vuole dire la sua in un mercato sempre più ricco di soluzioni tra cui poter scegliere. La spesa iniziale parte da 269 euro, ma solamente con la promozione di Amazon, l’ordine finale scende del 45%, cosicché il consumatore si possa ritrovare a dover sostenere un investimento di 148,78 euro. Effettuate l’acquisto subito a questo link.

Da notare che è possibile scegliere tra tre colorazioni differenti in fase d’acquisto, le quali hanno all’incirca tutte gli stessi prezzi di vendita.