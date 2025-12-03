Amazon: HONOR X5c Plus oggi ad un PREZZO incredibile

Il Natale è vicino e Amazon prepara tantissime sorprese cariche di tecnologia. Le occasioni iniziano a fioccare come neve e tra queste Amazon inserisce e un dispositivo capace di attirare l’attenzione senza sforzo. La corsa ai regali sta iniziando e ogni offerta diventa un’occasione per portare a casa qualcosa di utile senza superare il budget. Amazon rende la scelta rapida e diretta, offrendo strumenti pratici per affrontare giorni sempre più frenetici. Tra luci, preparativi e corse dell’ultimo momento, un prezzo interessante diventa una soluzione semplice da afferrare al volo. Amazon conosce bene questo periodo e propone un prodotto che si adatta a chi vuole regalare tecnologia senza esagerare con la spesa. L’atmosfera natalizia si riempie di novità e Amazon mantiene viva l’attenzione con una proposta che entra subito nella lista delle idee più immediate. Il modello HONOR X5c Plus diventa così una possibilità per rendere più pratico l’arrivo delle festività. Amazon punta tutto sulla convenienza e lo fa con un’offerta diretta e senza fronzoli.

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Caratteristiche e prezzo su Amazon dell’HONOR X5c Plus

L’HONOR X5c Plus è disponibile su Amazon a 84,90 euro e offre 4GB RAM con 128GB di archiviazione, espansi tramite HONOR RAM Turbo che porta la memoria a 8GB totali. Il processore MediaTek Helio G81 gestisce operazioni quotidiane e giochi leggeri in modo stabile. La batteria da 5260mAh mantiene una buona durata e conserva oltre l’80% di efficienza dopo 1000 cicli, con modalità AI Super Power-saving utile anche con il 2% di energia. Il comparto fotografico propone una fotocamera da 50MP con miglioramenti AI per testi, soggetti e sfondi. Il display da 6,74 pollici a 90Hz offre una visione nitida con funzioni dedicate al benessere degli occhi. MagicOS 9.0 introduce funzioni rapide come Knuckle Screenshots e permette lo sblocco tramite impronta laterale o riconoscimento facciale. Ora premi qui ed ordinalo subito.