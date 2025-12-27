Amazon fa un regalo: 200 euro di sconto su Microsoft Surface Pro

Approfittate subito di uno dei migliori sconti degli ultimi mesi, finalmente è possibile pensare di acquistare Microsoft Surface Pro con un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative, dimostrando a tutti i consumatori di poter accedere ad un prodotto da tempo considerato tabù proprio per il suo prezzo particolarmente elevato, anche su Amazon.

L’occasione cui è possibile accedere in questi giorni sul famoso store di e-commerce coinvolge la versione da 12 pollici di diagonale, un LCD di buona qualità con risoluzione e dettagli di livello nettamente superiore alla media, cornici estremamente sottili, e soprattutto la possibilità di estendere al massimo la produttività con il suo essere completamente touchscreen (e funziona molto bene). Sotto il cofano trova posto il processore Qualcomm Snapdragon X Plus, con architettura ARM, considerato da tutti come una valida soluzione che permette di bilanciare perfettamente le prestazioni e il consumo energetico, fermo restando avere anche una configurazione che si completa con 16GB di RAM e 256GB di memoria interna (non espandibile in alcun modo).

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Amazon, l’occasione del regalo di Natale

Quanto può costare un Microsoft Surface Pro di questo tipo? vi possiamo dire che inizialmente avrebbe un listino di 999 euro, ma fortunatamente Amazon ha pensato di attivare una promozione che abbassa la spesa almeno del 20%, arrivando così a garantire un investimento finale da sostenere pari a soli 799 euro. Ordine da effettuare subito qui.

Al momento attuale, almeno per la variante in oggetto, non sono disponibili colorazioni differenti rispetto all’argento che trovate indicato nel nostro articolo. La spedizione è super rapida presso il vostro domicilio, è prevista anche la garanzia legale della durata di 2 anni, con totale copertura dei difetti di fabbrica.