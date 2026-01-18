Amazon fa CROLLARE il prezzo di Samsung Galaxy S25 Ultra: costa 700 euro in meno

Una nuova riduzione di prezzo si staglia all’orizzonte, con gli utenti che finalmente possono pensare di acquistare il Samsung Galaxy S25 Ultra pagandolo decisamente meno del previsto, si parte da un listino di 1859 euro, ma sappiate che su Amazon lo sconto previsto è di 700 euro, ed è purtroppo valido per poco tempo.

Il top di gamma assoluto di questa generazione è chiaramente uno smartphone grande ed ingombrante, difficile da trasportare ovunque vogliate a causa di un peso superiore alla media (218 grammi), e dimensioni che raggiungono addirittura 162,8 x 77,6 x 8,2 mm di spessore. La sua totale resistenza all’acqua e agli agenti atmosferici ne facilita sicuramente l’utilizzo nella molteplicità degli ambienti, fermo restando poter offrire la massima godibilità in termini di multimedialità.

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Lo smartphone integra difatti un display da 6,9 pollici di diagonale, con risoluzione di 1440 x 3120 pixel, una densità di 500 ppi, sempre appoggiandosi alla tecnologia Dynamic AMOLED 2X di ultima generazione, ma con alle spalle 120Hz di refresh rate (così da accedere alla massima fluidità possibile), 16 milioni di colori e protezione Gorilla Glassa Armor 2.

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Amazon: il prezzo di vendita di Galaxy S25 Ultra è crollato

Acquistare il top di gamma dell’azienda sudcoreana richiede, di base almeno, una spesa particolarmente elevata, con il consumatore che si ritrova a dover spendere 1859 euro per l’ordine effettivo. In vostro aiuto accorre sicuramente Amazon, con la possibilità di abbracciare una forte riduzione, pari a circa 700 euro, in modo tale da dover investire in finale all’incirca 1199 euro per il suo acquisto definitivo a questo link.

La batteria è un componente da 5000 mAh, a conti fatti risulta essere sufficiente per l’utilizzo quotidiano, non riesce a raggiungere picchi elevati in termini di autonomia, fermo restando essere più che bilanciata anche grazie alla ricarica rapida.