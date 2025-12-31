Amazon è impazzita: oltre 400 euro di sconto sull’Asus Rog Strix G16

La promozione che vi aspetta esattamente oggi su Amazon è forse una delle migliori in circolazione, per il semplice fatto che il consumatore si ritrova a poter abbracciare una soluzione più unica che rara, mettendo le mani su un notebook top di gamma per il gaming: ASUS ROG Strix G16 (2025).

Il dispositivo in questione è veramente una delle migliori macchine in circolazione, con display ASUS ROG Nebula da 16 pollici, che può raggiungere un refresh rate fino a 240Hz e risoluzione FullHD+, passando soprattutto per il fiore all’occhiello: processore Intel Core Ultra 9 275HX, al cui fianco è stata posizionata una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5080, con 16GB dedicati. La configurazione della variante in oggetto si completa con la presenza di 32GB di RAM e 1TB di memoria interna su SSD, rendendolo ancora più versatile e completo.

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Il sistema operativo non poteva che essere Windows 11 Home, senza particolari personalizzazioni software, se non l’Armoury Crate classico di Asus ROG. Come potete notare dalle immagini, è assente il tastierino alfanumerico, ripreso virtualmente sul trackpad, premendo l’apposito pulsante dedicato.

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Amazon, la promozione shock sull’Asus ROG Strix G16

E’ davvero difficile pensare di poter spendere di meno sull’acquisto di questo notebook da gaming, il suo listino parte da 3300 euro, mentre oggi può essere vostro a soli 2619 euro (nell’ultimo periodo ha avuto un prezzo mediano di 2699 euro). Risparmio veramente importante con consegna gratuita a domicilio, e la possibilità di affidarsi alla garanzia legale della durata di 24 mesi. L’acquisto è da completare subito qui.

Come spesso accade sui notebook, soprattutto da gaming, il modello in oggetto presenta una ampissima fascia LED posta direttamente nella parte bassa, capace di renderlo ancora più aggressivo rispetto agli altri dispositivi in commercio.