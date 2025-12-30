Amazon è IMPAZZITA con lo sconto sul monitor da gaming ASUS ROG Strix

Difficilmente fino a poco tempo fa avremmo mai pensato di poter acquistare un monitor da gaming ASUS ROG Strix pagandolo così poco, il modello XG27UCG può essere vostro con un rapporto qualità/prezzo davvero più unico che raro, aprendo difatti la porta verso un mondo di gioco di altissimo livello e qualità superiore al normale.

Il modello di cui vi parliamo oggi prevede una diagonale da 27 pollici, può raggiungere una risoluzione in 4K a 160Hz (può anche scendere fino al FullHD a 320Hz), mantiene un form factor completamente “flat” (quindi piatto, senza curvature), raggiungendo un tempo di risposta di solo 1ms, sebbene comunque si tratti di un pannello Fast IPS e non un OLED. La tecnologia integrata al suo interno è davvero moltissimo, considerando che parliamo di G-Sync, ma anche di Extreme Low Motion Blur Sync, Aura Sync e HDR. Da un punto di vista puramente estetico, il display ricorda chiaramente il mondo del gaming, con linee squadrate e spigolose, anche se non spinte come possiamo trovare su altri modelli.

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Amazon da sogno: arriva la promo migliore sull’ASUS ROG Strix

L’acquisto di questo monitor è sicuramente alla portata della maggior parte degli utenti, per il semplice fatto che non costa più di 360 euro, anzi si ferma a soli 359 euro, dimostrando a tutti gli effetti quanto sia possibile pensare di giocare con il proprio PC/console, spendendo anche relativamente poco, ma mantenendo una qualità elevata. Ordinatelo subito al seguente link.

Tutti gli utenti interessati all’acquisto del prodotto devono comunque sapere che la garanzia legale della durata di 24 mesi copre solamente i difetti di fabbrica che si potrebbero riscontrare in fase di utilizzo, non i danni accidentali che si potrebbero causare.