Amazon è impazzita con lo sconto Black Friday sul Samsung Galaxy Book4

Il Black Friday porta con sé sconti decisamente interessanti per tutti gli utenti che decidono di collegarsi ad Amazon, difatti ci si ritrova ad avere la possibilità di mettere le mani su un Samsung Galaxy Book4 di ultima generazione, aprendo così le porte al massimo risparmio possibile e immaginabile.

Il prodotto, commercializzato con 3 anni di garanzia, si contraddistingue per la presenza di un processore Intel Core 3 di ultima generazione, che viene affiancato dalla presenza di 8GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD. Le sue prestazioni sono generalmente più che buone, in linea con la fascia media del proprio settore, senza spiccare o staccarsi dal resto.

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Il display è un IPS LCD da 15,6 pollici di diagonale, che può raggiungere una risoluzione in FullHD, ottimo per aprire le porte verso la fruizione di contenuti multimediali di ottimo livello, con colori sufficientemente precisi e dettagliati. Le cornici relativamente sottili rappresentano il fiore all’occhiello di un prodotto adatto a tutti e pronto a soddisfare ogni singola esigenza.

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Amazon, che promozione sul Samsung Galaxy Book4

Nessuno si sarebbe mai immaginato di poter spendere così poco sull’acquisto di un Samsung Galaxy Book4, difatti il consumatore si ritrova a poter effettuare un investimento di soli 398 euro per un prodotto comunque di ottima qualità, e ricco di funzionalità. Ordinatelo subito a questo link.

L’unica colorazione disponibile è il Gray, con rivestimento in plastica, ma comunque finitura opaca che non trattiene per nulla le impronte. I materiali utilizzati per la sua realizzazione sono di ottima qualità generale, rappresentano la giusta soluzione su cui fare affidamento nel momento in cui si vuole cercare di spendere relativamente poco, senza vincoli particolari in termini di prestazioni che si possono effettivamente raggiungere.