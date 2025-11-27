Amazon è IMPAZZITA con il Samsung Galaxy Tab A9 a 89 euro

La campagna promozionale del Black Friday porta ad un abbassamento improvviso di uno dei prezzi migliori del momento, difatti in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter acquistare il Samsung Galaxy Tab A9, tablet di fascia bassa ma comunque più che valido in termini di prestazioni, a soli 89 euro su Amazon.

Le sue dimensioni sono perfettamente allineate con gli standard a cui siamo solitamente abituati, raggiungendo per la precisione 211 x 124,7 x 8 millimetri di spessore, comunque mettendo a disposizione del pubblico un display da 8,7 pollici di diagonale, con risoluzione di 800 x 1340 pixel, è un TFT LCD con densità di 179 ppi e la sua piena capacità di offrire comunque colori più che bilanciati a tutti. Il processore è un MediaTek Helio G99, octa-core con una frequenza di clock a 2,2GHz, alle cui spalle si può trovare una configurazione che prevede 4GB di RAM e un basso quantitativo di memoria interna (comunque espandibile con l’ausilio di una microSD).

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Il comparto fotografico è quasi assente, considerando che comunque nella parte posteriore si trova un singolo sensore che permette di realizzare scatti e registrazioni in FullHD, con la sola stabilizzazione digitale. La connettività si affida al WiFi 802.11 ac, appoggiandosi anche a bluetooth, USB type-C 2.0 e chip GPS (assente NFC).

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Amazon, occhio allo sconto folle sul Samsung Galaxy Tab A9

Una spesa così bassa difficilmente l’avevamo mai vista, infatti il Samsung Galaxy Tab A9, nella variante con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, non costa più 199 euro, ma viene a costare all’utente finale solamente 89 euro. Spesa ridottissima a questo link.

E’ quasi superfluo ricordare che la spedizione a domicilio viene gestita direttamente da Amazon con consegna gratuita e la solita ottima garanzia legale della durata di 24 mesi.