Amazon: dicembre è arrivato, fate i regali di Natale tech con il 50% di sconto

Credevate che con il termine del periodo dedicato al Black Friday, Amazon tirasse i remi in barca? Effettivamente la dimostrazione che non è così arriva da questi giorni che si stanno dimostrando pienissimi di offerte. La volontà degli utenti di risparmiare è ancora più fomentata durante queste ore in quanto si sta cominciando a pensare seriamente ai regali di Natale. Basta entrare nel nostro canale Telegram per non perdersi neanche una delle offerte migliori. Clicca qui per entrare.
Amazon fa il pieno di sconti per i suoi utenti più affezionati, ecco la lista
Sono arrivati i momenti cruciali per fare i regali di Natale ed è per questo che dicembre entra nel vivo su Amazon con dei prodotti in sconto che nessuno si immaginava potessero arrivare a costare così poco. La lista in basso però parla chiaro con prezzi scesi al minimo e con la qualità che invece arriva al massimo. Come si vede dall’elenco, i prezzi sono ben chiari, così come i link che vi porteranno alla pagina di acquisto ufficiale su Amazon. Ecco l’elenco completo:
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CORSAIR RM1000x SHIFT Alimentatore ATX Interamente Modulare – Interfaccia Laterale – Compatibilità con ATX 3.1 e PCIe 5.1 – Efficienza 80 PLUS Gold – Bianco, PREZZO: 206,89€, LINK;
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ASUS ROG Strix B850-I Gaming WiFi, Scheda Madre AMD Mini-ITX, 10+2+1 Fasi Alimentazione, Slot DDR5, PCIe 5.0 con Slot Q-Release, 2 slot M.2, WiFi 7 con WiFi Q-Antenna, AI Advisor, AI Networking II, PREZZO: 295,40€, LINK.
- acer Nitro V 15 ANV15-52-73F2 Notebook Gaming, NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB GDDR7, Processore Intel Core i7-13620H, Ram 16 GB DDR4, 1024 GB SSD, Display 15.6″ FHD IPS 165 Hz LED LCD, Windows 11 Home, PREZZO: 999,00€, LINK
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Apple AirPods 4 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, Cancellazione attiva del rumore, Audio adattivo, Trasparenza, Audio spaziale personalizzato, Custodia di ricarica USB-C, Ricarica wireless, PREZZO: 139,00€, LINK;
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SteelSeries NUOVO Arctis Nova 1 – Cuffie da gioco multi-sistema – Driver Hi-Fi – Audio spaziale a 360° – Design confortevole – Durevole – Ultra leggero – Microfono con cancellazione del rumore – PC, PREZZO: 39,99€, LINK;
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