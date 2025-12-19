Amazon da PAZZI con lo sconto su ASUS ROG Xbox Ally

Amazon fa sognare i consumatori con il primo sconto speciale su ASUS ROG Xbox Ally, difatti la console mobile da gaming può finalmente essere acquistata con un risparmio importante sul listino iniziale, senza preoccuparsi minimamente della spesa finale da sostenere per il suo acquisto definitivo, grazie ad una promozione davvero più unica che rara.

Il modello che oggi può essere vostro a prezzo scontato è la RC73YA, si tratta di una console da gaming con display da 7 pollici di diagonale, rivestimento lucido, e possibilità di godere di una risoluzione elevata con refresh rate fino a 120Hz, per la massima fluidità in azione. Sotto il cofano trova posto un processore di ultima generazione, parliamo appunto di processore AMD Ryzen Z2, con alle spalle 16GB di RAM e anche 512GB di memoria interna su SSD.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Il sistema operativo di base è Windows 11 Home, chiaramente adattato e personalizzato per essere eseguito senza problemi, oltre che con una buonissima fluidità, su ASUS ROG Xbox Ally. Il prodotto in questione è disponibile nella sua unica colorazione bianca, con finitura opaca che non trattiene troppo le impronte, risultando anche estremamente piacevole alla vista e al tatto. I comandi sono i classici di casa Microsoft, con i pulsanti sul lato destro, stick analogici disallineati e cursore.

Ricevete gratis le nuove offerte Amazon con tutti i codici sconto gratis sul vostro smartphone, andando subito ad iscrivervi al canale Telegram @codiciscontotech.

Amazon, la promozione su ASUS ROG Xbox Ally è davvero ottima

Le fredde serate di dicembre spingono molti utenti a stare in casa con i propri cari, e allora perché non pensare di giocare da soli o in compagnia? uno strumento che potrebbe aiutare è sicuramente l’Asus ROG Xbox Ally, oggi disponibile su Amazon con una promozione che abbassa il listino di 599 euro di circa 100 euro, arrivando così a dover sostenere una spesa finale di 499 euro. Acquistatela subito qui.