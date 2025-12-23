Amazon, che sconto folle su Apple iPhone Air

La promozione di questi giorni disponibile su Amazon apre le porte alla possibilità di acquistare un Apple iPhone Air pagandolo comunque molto meno del listino iniziale, in tal modo i consumatori si ritrovano a poter spendere relativamente poco sull’acquisto di un prodotto che risulta essere molto valido e pronto a fare la differenza in un mercato sicuramente ricco di occasioni e di opportunità.

Lanciato sul mercato nel corso del 2025, il dispositivo in oggetto presenta un peso di 165 grammi, con dimensioni di 156,2 x 74,7 x 5,64 millimetri di spessore, oltre alla solita resistenza agli agenti atmosferici. Il display è leggermente più grande delle aspettative, raggiungendo 6,5 pollici di diagonale, con risoluzione di 1260 x 2736 pixel, sempre un Super Retina XDR OLED con densità di 460 ppi, refresh rate a 120Hz e protezione Ceramic Shield 2. Il processore è l’ultimo SoC dell’azienda di Cupertino, essendo un Apple A19 Pro, esa-core con frequenza di clock elevata, al cui fianco trova posto l’Apple GPU (5-core) con finalmente 8GB di RAM (e non più 6GB come in passato).

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Il comparto fotografico è forse quello più limitato in termini prestazionali, essendo composto nella parte posteriore da un singolo sensore da 48 megapixel, con risoluzione degli scatti massima a 8000 x 6000 pixel, passando anche per la stabilizzazione ottica e un sensore anteriore da 18 megapixel con apertura F1.9.

Ricevete gratis i codici sconto Amazon con tutte le migliori offerte ed i prezzi più bassi, iscrivendovi subito al canale Telegram @codiciscontotech.

Amazon, lo sconto su Apple iPhone Air è davvero da urlo

Dovete assolutamente pensare di acquistare Apple iPhone Air in questi giorni con il suo sconto speciale, difatti si parte da un listino di 1239 euro, per scendere di circa 140 euro, e arrivare così a poter sostenere un investimento finale di 1099 euro. Effettuate subito l’acquisto direttamente al seguente link, con spedizione direttamente al vostro domicilio senza costi aggiuntivi di alcun tipo.