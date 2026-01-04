Amazon: che prezzo sul TCL NXTPAPER 60 Ultra, sconto di 130 euro

TCL NXTPAPER 60 Ultra è uno smartphone caratterizzato da una specifica praticamente unica nel suo genere: il display LCD NXTPAPER 4.0, capace di promettere una qualità visiva, con protezione contro le luci blu, davvero unica nel suo genere. Ha una diagonale di 7,2 pollici, quasi quanto un tablet per intenderci, con risoluzione FullHD+ (2380 x 1080 pixel), un refresh rate a 120Hz, e soprattutto una luminosità massima di 850 nit.

Le sue ottime specifiche tecniche non si fermano al pannello, all’interno è possibile trovare un processore MediaTek Dimensity 7400, octa-core con 12GB di RAM (a cui se ne aggiungono altri 12 virtuali), oltre alla possibilità di scegliere tra 256 o 512GB di memoria interna (nel nostro caso 256). Il comparto fotografico è invece composto, nella parte posteriore, da un sensore principale da 50 megapixel, seguito da un teleobiettivo (sempre da 50 megapixel), entrambi con stabilizzatore ottico integrato, per terminare la corsa con un ultra-grandangolare da 8 megapixel. Spostando l’attenzione anteriormente, possiamo invece trovare un sensore da 32 megapixel.

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La batteria è un componente da 5200 mAh, con ricarica rapida a 33W, una buona capacità, che ne permette facilmente l’utilizzo nel medio/lungo periodo, senza vivere costantemente con l’ansia da ricarica. Il sistema operativo di base è Android 15, con personalizzazione (limitata) da parte di TCL.

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TCL NXTPAPER 60 Ultra, una promozione Amazon da urlo

La spesa per questo ottimo smartphone di fascia medio-alta è tutt’altro che elevata, infatti dovete sapere che parte da un listino di 549 euro, per scendere di circa 140 euro, e arrivare in questo modo a poter sostenere un investimento finale di 419 euro. Effettuate l’acquisto subito al seguente link.

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