Amazon, che affare con il Black Friday: Motorola Razr 60 Ultra scontato a prezzo SHOCK

Uno sconto che nessuno si aspettava si staglia letteralmente all’orizzonte, con gli utenti che si ritrovano a tutti gli effetti a poter acquistare un prodotto eccellente e rivoluzionario, come il Motorola Razr 60 Ultra, arrivando in questo modo a sostenere una spesa nettamente inferiore alle aspettative. La promozione Amazon lascia tutti a bocca aperta, garantendo un risparmio inatteso e unico nel suo genere.

Osservando da vicino la scheda tecnica, possiamo effettivamente notare la presenza di alcune caratteristiche particolarmente interessanti, come il peso di soli 199 grammi, passando per dimensioni di 171,48 x 73,99 x 7,19 millimetri di spessore, nonché una totale resistenza all’acqua o agli agenti atmosferici. Il prodotto è un flip-phone, come tale offre la possibilità di godere di ben due display: uno interno da 7 pollici, LTPO AMOLED con refresh a 165Hz, risoluzione di 1224 x 2912 pixel e 464 ppi, passando anche per uno esterno da 4 pollici, un P-OLED con risoluzione di 1272 x 1080 pixel.

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Il comparto fotografico è chiaramente di tutto rispetto, essendo presente, nella parte posteriore, una coppia di sensori: un principale da 50 megapixel, seguito a ruota da un ultragrandangolare da 50 megapixel, aprendo così le porte verso una risoluzione massima di scatto di 8165 x 6124 pixel e ripresa in 4K a 60fps (ma anche 8K a 30fps).

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Amazon, uno sconto inedito per tutti sul Motorola Razr 60 Ultra

Al giorno d’oggi acquistare uno smartphone flip-phone è sicuramente più facile ed economico di quanto avreste mai immaginato, per il semplice fatto che non costa più i 999 euro previsti in origine di listino, ma grazie alla promozione del periodo disponibile su Amazon, il valore finale dell’ordine sarà di soli 704 euro, sempre con spedizione gratuita a domicilio e garanzia di 24 mesi a coprire i difetti di fabbrica. Ordinatelo subito a questo link.