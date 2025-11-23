Amazon, Black Friday Week: le offerte fino al 90% di sconto

Sono arrivate. Tutte le offerte che desideravate, quelle del Black Friday, sono ormai sul web e fanno parte delle giornate degli utenti appassionati di acquisti online. Amazon sta proponendo degli sconti clamorosi, soprattutto per quanto concerne la tecnologia che i nostri lettori adorano.
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Amazon: sono queste le offerte che aspettavate, ecco la lista per voi
Con tantissime soluzioni disponibili, Amazon arriva anche oggi all’apice dei suoi Black Friday. Ecco la lista per i nostri lettori:
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acer Nitro V 16 AI ANV16-42-R9JL Notebook Gaming, NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB GDDR7, Processore AMD Ryzen™ 7 260, Ram 16 GB DDR5, 1024 GB SSD, Display 16″ WUXGA IPS 180 Hz, Windows 11 Home, PREZZO: 1.499,00€, LINK;
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EcoFlow 3 in 1 800W Caricabatterie per alternatore con DELTA Pro, mantenitore di carica della batteria del veicolo e avviatore di emergenza, carica 3,6 kWh in 4,8 ore, PREZZO: 3.128,00€, LINK;
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ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Gen2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, (Migliorato da T30 PRO), 21000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, lavaggio con acqua calda a 75 ℃, Ultrasottile 81 mm, PREZZO: 399,00€, LINK;
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Apple Mac mini Computer desktop con chip M4, CPU 10-core e GPU 10-core, 16 GB di memoria unificata, 256 GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet, compatibile con iPhone e iPad, PREZZO: 549,00€, LINK;
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DJI Osmo 360 Combo Adventure con accessori, fotocamera 360 con immagini a 360° da 1 pollice, 3 batterie, video a 360° nativi in 8K, per sport, vlog (Spina di ricarica + Set di pulizia), PREZZO: 459,00€, LINK;
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Anker SOLIX F2000 Stazione Alimentazione Portatile 2048Wh Generatore Solare GaNPrime Powerhouse con 2 Pannelli solari da 200W, Batterie LiFePO4, 3 Prese CA 2300W per Casa, Emergenza, Campeggio, Camper, PREZZO: 1.697,00€, LINK;
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LEFANT M3 MAX Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, Navigazione dToF, Evitamento Ostacoli PSD, 20.000Pa, Stazione Base All-in-one, Auto-Svuotamento, Asciugatura, WiFi 2.4G/5G, Alexa/APP, PREZZO: 379,99€, LINK;
- Beats Solo Buds — Auricolari Bluetooth Wireless | 18 ore di autonomia | Compatibilità Apple e Android | Microfono integrato – Nero opaco, PREZZO: 46,99€, LINK.