Amazon Black Friday Domus: un nuovo spazio immersivo nel cuore di Roma

Amazon Black Friday Domus ha aperto oggi le sue porte in Via del Babuino 81, portando nella capitale un’esperienza immersiva pensata per raccontare la settimana di offerte più attesa dell’anno e l’arrivo della stagione natalizia. La struttura, visitabile gratuitamente fino al 30 novembre, si ispira a una Domus romana reinterpretata in chiave contemporanea. Ogni stanza propone un modo diverso di esplorare servizi, prodotti e iniziative legate all’universo Amazon.

L’evento coincide con l’avvio ufficiale del Black Friday di Amazon, partito il 20 novembre e valido fino al primo dicembre. Sono previste oltre un milione di offerte e sconti fino al 30% su categorie come elettronica, casa, moda, cura della persona e accessori. All’interno dello spazio espositivo ogni prodotto è accompagnato da un QR code. Quest’ultimo permetterà ai visitatori di accedere con un semplice gesto alle relative informazioni su Amazon.it.

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Un percorso tra cultura, food, tecnologia e intrattenimento dentro Amazon Black Friday Domus

L’esperienza proposta da Amazon Black Friday Domus non si limita allo shopping ma include aree tematiche dedicate alla lettura, alla gastronomia, ai prodotti Made in Italy e alle ultime innovazioni tecnologiche dei partner presenti. Nel salotto letterario, Amazon celebra il proprio impegno nella promozione della cultura attraverso bestseller, autori emergenti e titoli pubblicati tramite Kindle Direct Publishing, con un’offerta speciale legata al Mese della Lettura.

Nel cortile dedicato alla spesa, i visitatori possono esplorare le possibilità offerte da Amazon Fresh e dagli store partner, assaggiare prodotti tipici e scoprire la promozione dedicata ai nuovi clienti insieme all’iniziativa solidale della Colletta Alimentare. Lo spazio Made in Italy valorizza i prodotti delle piccole e medie imprese italiane ospitate nella vetrina dedicata, mentre l’area Toys We Love 2025 presenta le idee regalo simbolo del Natale con un’installazione ispirata all’antica tradizione romana. Le sezioni dedicate a moda, beauty e dispositivi Amazon completano il percorso, insieme all’area Amazon Music che offre un’esperienza immersiva dedicata a Marco Mengoni e al brano originale “Coming Home”, parte della campagna natalizia 2025.

La Domus ospita inoltre incontri con autori e momenti di approfondimento culturale, mentre i visitatori possono scoprire le installazioni realizzate in collaborazione con marchi come Samsung, Nintendo, L’Oréal, Colgate e altri partner.