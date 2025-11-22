Amazon ASSURDA con lo sconto Black Friday sull’Apple iPhone 16e

Gli utenti si ritrovano in questi giorni ad avere la possibilità di acquistare Apple iPhone 16e, uno smartphone di ultima generazione dalla qualità decisamente elevata, a un prezzo fortemente più basso del normale, grazie all’ottima promozione che Amazon ha deciso di attivare in questi giorni, aprendo così le porte all’ecosistema dell’azienda di Cupertino a praticamente tutti.

Uno dei tratti distintivi di questo smartphone è chiaramente rappresentato dalla presenza di uno spessore ridotto, pari a soli 7,8 millimetri, oltre a un peso di 167 grammi. Al netto di ciò, le sue dimensioni sono comunque perfette per soddisfare le esigenze di praticamente tutti i consumatori, raggiungendo 146,7 x 71,5 millimetri. Ciò porta ad avere tra le mani un display dimensionalmente inferiore alle aspettative, raggiungendo 6,1 pollici di diagonale, fermo restando essere un Super Retina XDR OLED di ultima generazione, con 460 ppi e refresh rate a 60Hz (da notare sempre la protezione Ceramic Shield).

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Il processore è il top di gamma del momento, quale è appunto Apple A18, esa-core con la frequenza di clock che raggiunge 4,04GHz, fermo restando avere 8GB di RAM e la memoria interna che varia in relazione alla variante che decidete di acquistare (ma non è comunque espandibile con microSD).

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Amazon, la promozione del Black Friday coinvolge anche Apple iPhone 16e

Gli utenti possono pensare di acquistare questo bellissimo Apple iPhone 16e, pagandolo anche soli 579 euro, contro i 729 euro previsti in origine di listino. Un risparmio non da poco per un prodotto che di base comunque apre le porte verso l’ecosistema dell’azienda di Cupertino, e perfetto per tutti coloro che vogliono entarvici, cercando di risparmiare il più possibile. Andate subito su questo canale link se lo volete acquistare, risparmiando al massimo.