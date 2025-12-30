Amazon: acquistate subito il monitor ASUS spendendo solo 94 euro

Uno degli sconti più interessanti tra quelli attualmente disponibili e attivi su Amazon va a toccare sicuramente l’Asus VY279HGR, un monitor pensato sia per il gaming che per l’utilizzo lavorativo, che può raggiungere una diagonale di 27 pollici, mantenendo tecnologia IPS e soprattutto una risoluzione in FullHD a 1920 x 1080 pixel.

Dettagli precisi e definiti, in rapporto alla fascia di prezzo di riferimento, per un prodotto che comunque vuole dire la sua in un mercato sempre più ricco di device e di opportunità di acquisto. I suoi punti di forza sono molteplici, raggiungendo ad esempio un tempo di risposta di 1 millisecondo, oppure un refresh rate a 120hz, appoggiandosi anche alla tecnologia Adaptive Sync (e EyeCare Plus per proteggere la vista dalla luce blu).

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Dimensionalmente il dispositivo non è particolarmente elevato, poiché può raggiungere 20,2 x 61,2 x 43,5 centimetri, con un peso di soli 4kg; ciò lo rende facilmente trasportabile, e posizionabile ovunque vogliate, così da ridurre al minimo l’ingombro, figlio anche di un’estetica che riesce tranquillamente a “nascondersi” all’interno delle vostre abitazioni.

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Amazon, la promozione sul monitor ASUS che costa solo 94 euro

Una delle migliori promozioni dell’ultimo periodo viene applicata su questo monitor Asus, il cui prezzo parte da un listino di 149 euro, per scendere del 37%, riducendo di molto la spesa finale fino a scendere addirittura a soli 94 euro. Premete questo link per l’acquisto.

Un rapporto qualità/prezzo sicuramente favorevole e aperto a tutti, proprio per la possibilità di accedere a un prodotto che nessuno si aspettava di vedere, soprattutto in questa fascia. Da notare che viene spedito da Amazon, con consegna gratuita presso il domicilio, e la possibilità di accedere alla solita ottima garanzia legale della durata di 24 mesi, che copre tutti i difetti di fabbrica.