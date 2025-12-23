Amazon: acquistate SUBITO il Google Pixel 9a a questo prezzo

Amazon è sempre pronta a fare la differenza nel mercato della rivendita di elettronica, come nel caso di Google Pixel 9a, che oggi viene a costare decisamente meno del listino iniziale, aprendo così le porte alla fascia media dell’azienda di Mountain View a un numero sempre maggiore di consumatori.

Chiaramente si tratta di un prodotto che gode di un rapporto qualità/prezzo favorevole, con dimensioni di 154,7 x 73,3 x 8,9 millimetri di spessore, raggiungendo un peso di 185,9 grammi. Il processore è il Google Tensor G4, octa-core con una frequenza di clock a 3,1GHz, passando per la GPU Mali-G715 MC7, e anche 8GB di RAM. Le prestazioni sono nel complesso più che valide ed abbordabili, senza limiti particolari o rallentamenti da segnalare.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Il display, date le ridotte dimensioni, è a sua volta più piccolo della media, essendo comunque da 6,3 pollici di diagonale, un P-OLED di alta qualità con risoluzione di 1080 x 2424 pixel, 422 ppi e anche 16 milioni di colori con 120Hz di refresh rate. La protezione Gorilla Glass 3 facilita di molto l’utilizzo, evitando di rovinare il device con urti e graffi.

Iscrivetevi subito al canale Telegram @codiciscontotech per le offerte Amazon e per avere ogni giorno i codici sconto gratis in esclusiva direttamente sul vostro smartphone.

Amazon, la promozione sul Google Pixel 9a è da urlo

Quanto costa oggi un Google Pixel 9a? vi possiamo dire che parte da un listino di 549 euro, per scendere di circa 180 euro, in modo tale da arrivare a spendere e dover investire un contributo di 369 euro. Premete questo link per l’acquisto.

In fase di acquisto potrete eventualmente scegliere anche tra quattro colorazioni differenti, tutte sostanzialmente identiche, ma diverse solo per il colore della cover posteriore. Dovete solamente prestare attenzione alla possibilità di un prezzo non propriamente uguale. All’interno della confezione, va detto, è assente il caricabatterie, è presente solo il cavo di collegamento.